SON DAKİKA! Vize garantisi, saç çıkarma ve dini istismar reklamlarına ceza kesildi

2026'DA 21 BİNİ AŞKIN DOSYA KARARA BAĞLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Reklam Kurulu, 2026 yılının ilk yedi ayında yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara ilişkin 21 bini aşkın dosyayı sonuçlandırdı. Bu süreçte toplam 185 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uygulandı.

Kurulun son toplantısında görüşülen 149 dosyadan 118'i mevzuata aykırı bulundu. Bunların 74'ü hakkında reklam durdurma, 44'ü hakkında ise reklam durdurma ile birlikte idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca üç dosya hakkında erişimin engellenmesi tedbiri kararı alındı.