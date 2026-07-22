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Giriş Tarihi: 22.07.2026 08:49 Son Güncelleme: 22.07.2026 08:58

SON DAKİKA! Vize garantisi, saç çıkarma ve dini istismar reklamlarına ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yılın ilk yedi ayında yanıltıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin 21 bini aşkın dosyayı karara bağladı. Kurul, 185 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası keserken, bilimsel dayanağı olmayan saç çıkarma vaatleri, gerçek dışı vize garantileri ve dini duyguları istismar eden reklamlara da yaptırım uyguladı.

SON DAKİKA! Vize garantisi, saç çıkarma ve dini istismar reklamlarına ceza kesildi
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Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, tüketiciyi yanıltan reklam ve ticari uygulamalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kurulun 371'inci toplantısında 149 dosya görüşülürken, mevzuata aykırı bulunan onlarca reklam hakkında durdurma kararı ve idari para cezası verildi.

2026'DA 21 BİNİ AŞKIN DOSYA KARARA BAĞLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Reklam Kurulu, 2026 yılının ilk yedi ayında yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara ilişkin 21 bini aşkın dosyayı sonuçlandırdı. Bu süreçte toplam 185 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uygulandı.

Kurulun son toplantısında görüşülen 149 dosyadan 118'i mevzuata aykırı bulundu. Bunların 74'ü hakkında reklam durdurma, 44'ü hakkında ise reklam durdurma ile birlikte idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca üç dosya hakkında erişimin engellenmesi tedbiri kararı alındı.

SAÇ ÇIKARMA VAADİNE ÜST SINIRDAN CEZA

Reklam Kurulu, çeşitli mecralarda tanıtımı yapılan bir saç spreyi ürününün "Her 10 Günde 2000 Yeni Saç Kökü", "Saç Üretimini Aktive Eder" ve "Saç kökleri uyku halinden çıkıyor" gibi bilimsel dayanağı bulunmayan ifadeler kullandığını tespit etti.

Ürünün saç çıkardığı izlenimi oluşturan reklamların bilimsel olarak ispatlanamaması ve uyarılara rağmen devam ettirilmesi nedeniyle ilgili firma hakkında üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

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VİZE GARANTİSİ REKLAMLARI DURDURULDU

Kurul, daha önce incelemeye aldığı altı vize aracılık firmasına ilişkin dosyaları da değerlendirdi.

"Vize randevu garantisi", "vize garantisi", "%100 onay garantisi", "garanti çözüm" ve benzeri ifadeler kullanan firmalardan beşinin yanıltıcı reklam yaptığı değerlendirilerek reklam ve tanıtımlarının durdurulmasına karar verildi.

"KÂBE VE RAVZA KOKUSU" İFADELERİ İNCELEMEYE ALINDI

Reklam Kurulu, sosyal medya üzerinden "Kâbe ve Ravza Kokusu" ifadeleriyle yapılan ürün tanıtımları hakkında da resen inceleme başlattı.

Kurul, vatandaşların dini duygularının istismar edildiği değerlendirmesiyle söz konusu reklamların inceleme tamamlanıncaya kadar üç aya kadar tedbiren durdurulmasına karar verdi. Dosyayla ilgili nihai kararın ise inceleme sürecinin ardından verileceği bildirildi.

BAKANLIKTAN KARARLILIK MESAJI

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, tüketicilerin aldatılmasına neden olan her türlü ticari reklam ve haksız ticari uygulamaya karşı denetim ve inceleme faaliyetlerinin tüm mecralarda kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TİCARET BAKANLIĞI #REKLAM KURULU

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