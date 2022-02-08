Son dakika: Yapılandırmada 271 milyar liralık tarihi rekor





TAHSİLAT 77.5 MİLYARA ULAŞTI



Bakan Nebati, soru önergesine verdiği yanıtta, 2020 yılındaki yasal düzenleme kapsamında toplam 115.9 milyar lira, 2021 yılındaki yasal düzenlemeyle de 155.9 milyar tutarında alacağın yapılandırıldığını açıkladı. Böylece iki yıllık dönemde toplam yapılandırma 271.8 milyar liraya ulaştı. Bakan Nebati, Kanun kapsamında 2020 yılında 2.2 milyar lira, 2021 yılında da 21 milyar lira olmak üzere 23.2 milyar lira, geçen yıl da 54.3 milyar lira tahsilat yapıldığını ifade etti.