Son Dakika: "Yarısı Bizden" kampanyasında başvuru sayısı 500 bine yaklaştı

"200'E YAKIN EKİP İNCELEME YAPIYOR"

Başvuru süreciyle ilgili konuşan Bulut şunları söyledi:

"Başvuru sisteme düştükten sonra yoğunluk olan yerler tespit ediliyor. Sahada 200'e yakın ekibimiz inceleme yapıyor. Başlangıçta başvurunun hangi bölgelerden geldiğini esas alıyoruz. Tespitler yapılması sonrasında yeni tasarımın ne olacağı çalışmaları başlıyor. Ne kadar imar kullanılabilecek, vatandaşla görüşülüyor. Gönülülük sesası var."