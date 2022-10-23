TRAFİK GÜVENLİĞİ ARTIRILACAK

Diyarbakır trafiğini düzenlemek amacıyla inşa edilen çevre yolu ile Elazığ, Şanlıurfa ve Mardin yönünden gelen transit trafiğin şehir içinde neden olduğu yoğunluk rahatlatılarak, trafik güvenliği artırılmış ve kazaların önüne geçilecektir.