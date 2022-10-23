Son dakika haberleri...Diyarbakır'ı bölgenin en önemli ulaşım akslarına bağlayan Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla bugün hizmete giriyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1525 konut, 17 iş yeri, bir cami, büyükşehir yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak.
Şehrin çevre yolu ağı, Diyarbakır-Şanlıurfa ve Diyarbakır-Mardin akslarını bağlayan toplam 29,3 kilometre uzunluğundaki Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu ile artırıldı.
DİYARBAKIR ÇEVRE YOLU UZUNLUĞU 42,3 KM'YE ULAŞACAK
Güneybatı Çevre Yolu'nun 13 kilometrelik Kuzeybatı Çevre Yolu'na entegre edilmesiyle Diyarbakır'ın çevre yolu uzunluğu toplam 42,3 kilometreye ulaşıyor.
SEYAHAT SÜRESİ 25 DAKİKA KISALACAK
Kullanıcılarına konforlu ulaşım imkanı sağlayan çevre yolu ile Diyarbakır şehir geçişini 4 kilometre kısaldı. 40 dakika süren seyahat süresi de 25 dakika kısaltılarak 15 dakikaya indi.
ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİYLE TRANSİT TRAFİĞİNİ BİRBİRİNDEN AYIRACAK
Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edilen Güneybatı Çevre Yolu sayesinde şehir içi trafiğiyle transit trafiği birbirinden ayrılarak şehrin trafik yoğunluğu rahatlatılacak.
ZAMAN VE AKARYAKIT TASARRUFU SAĞLAYACAK
Hizmete girecek yol ile mevcut Diyarbakır şehir geçişine göre ulaşım 6 kilometre kısaltılarak zamandan ve akaryakıttan tasarruf sağlanacak.