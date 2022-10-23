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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Yatırımlar hız kesmiyor: Güneydoğu'da trafiği rahatlatacak Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu hizmete giriyor!
Giriş Tarihi: 23.10.2022 10:57 Son Güncelleme: 23.10.2022 11:19

SON DAKİKA: Yatırımlar hız kesmiyor: Güneydoğu'da trafiği rahatlatacak Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu hizmete giriyor!

SON DAKİKA: Yatırımlar hız kesmiyor: Güneydoğu’da trafiği rahatlatacak Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu hizmete giriyor!

Son dakika haberi...Türkiye'nin dört bir yanındaki yatırımlarına hız kesmeden devam eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Güneydoğu'da sürücülere büyük kolaylık sağlayacak olan Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu ile başarılı bir projeye daha imza attı. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla açılışı yapılacak olan yolun 40 dakika süren seyahat süresi 25 dakika kısalarak 15 dakikaya inecek.

Son dakika haberleri...Diyarbakır'ı bölgenin en önemli ulaşım akslarına bağlayan Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla bugün hizmete giriyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1525 konut, 17 iş yeri, bir cami, büyükşehir yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak.

TRAFİK GÜVENLİĞİ ARTIRILACAK

Diyarbakır trafiğini düzenlemek amacıyla inşa edilen çevre yolu ile Elazığ, Şanlıurfa ve Mardin yönünden gelen transit trafiğin şehir içinde neden olduğu yoğunluk rahatlatılarak, trafik güvenliği artırılmış ve kazaların önüne geçilecektir.

Şehrin çevre yolu ağı, Diyarbakır-Şanlıurfa ve Diyarbakır-Mardin akslarını bağlayan toplam 29,3 kilometre uzunluğundaki Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu ile artırıldı.

DİYARBAKIR ÇEVRE YOLU UZUNLUĞU 42,3 KM'YE ULAŞACAK

Güneybatı Çevre Yolu'nun 13 kilometrelik Kuzeybatı Çevre Yolu'na entegre edilmesiyle Diyarbakır'ın çevre yolu uzunluğu toplam 42,3 kilometreye ulaşıyor.

SEYAHAT SÜRESİ 25 DAKİKA KISALACAK

Kullanıcılarına konforlu ulaşım imkanı sağlayan çevre yolu ile Diyarbakır şehir geçişini 4 kilometre kısaldı. 40 dakika süren seyahat süresi de 25 dakika kısaltılarak 15 dakikaya indi.

ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİYLE TRANSİT TRAFİĞİNİ BİRBİRİNDEN AYIRACAK

Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edilen Güneybatı Çevre Yolu sayesinde şehir içi trafiğiyle transit trafiği birbirinden ayrılarak şehrin trafik yoğunluğu rahatlatılacak.

ZAMAN VE AKARYAKIT TASARRUFU SAĞLAYACAK

Hizmete girecek yol ile mevcut Diyarbakır şehir geçişine göre ulaşım 6 kilometre kısaltılarak zamandan ve akaryakıttan tasarruf sağlanacak.

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SON DAKİKA: Yatırımlar hız kesmiyor: Güneydoğu'da trafiği rahatlatacak Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu hizmete giriyor!
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