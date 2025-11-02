SON DAKİKA | Yeni asgari ücret için kritik tarih! TÜRK-İŞ toplantı kararı aldı... İşte zam için masadaki 4 senaryo

Asgari ücret için zam maratonu başladı. Milyonlarca çalışan 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak sonucu merakla bekliyor.
Komisyonun yapısını ele alan kritik toplantının ardından işçi temsilcisi TÜRK-İŞ'ten dikkat çeken toplantı kararı geldi.
TÜRK-İŞ'TEN KRİTİK TOPLANTI KARARI
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu 'Asgari Ücret Komisyonu'nun yapısına ilişkin son toplantısını 21 Ekim'de yapmıştı.
Ekim ayındaki toplantının ardından TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu çalışma hayatındaki gündem başlıklarını görüşmek üzere yarın bir araya geleceği öğrenildi.
Ardından, 4 Kasım'da TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatındaki gündem başlıklarını ele almak için Konfederasyon Genel Merkezi'nde toplanacak.
Asgari ücrete zammın masaya yatırılacağı toplantıda TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun temsil dengesi ve karar süreçleri üzerine güncel değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücret, 2025 yılında bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net ise 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda hükümet ve işverenin 10 üyesi bulunmasına işçi tarafı itiraz ediyor.
ASGARİ ÜCRET İÇİN MASADAKİ RAKAMLAR
Türkiye genelinde 7 milyondan fazla çalışan doğrudan asgari ücret üzerinden maaş alıyor. Ekonomistlerin ve uzmanların ortak görüşü, 2026 yılı zammının yüzde 28 ila 35 aralığında olacağı yönünde. Eğer asgari ücrete yüzde 28 oranında zam yapılırsa, çalışanların eline geçen net maaş 22.104 TL'den 28.294 TL'ye yükselecek.
Zam oranı yüzde 35 olursa, net asgari ücret 29.841 TL, brüt tutar 35.107 TL olacak. Yüzde 40'lık bir artış durumunda ise çalışanların eline 30.946 TL geçecek.