Son Dakika: Yeni döviz kararı Resmi Gazete’de! Limit yükseltildi

Son dakika haberleri...Türk parası kıymetini koruma hakkında karar kapsamında kurulmuş yetkili müesseselerce döviz alım satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren limit 5 bin dolar düzeyine yükseltildi.
YENİ DÖVİZ KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bir başka karar da suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelikte değişiklik yapan karar oldu.
İlgili yönetmelik hükmü gereğince, yönetmelik kapsamında yükümlü olarak tanımlanan kişi ve kuruluşlar tarafından; herhangi bir işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı söz konusu tutar üzerinde olduğunda müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etme ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri alma zorunluluğu bulunuyor.