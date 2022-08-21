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Giriş Tarihi: 21.8.2022 11:19 Son Güncelleme: 21.8.2022 11:25

SON DAKİKA: Yüzyılın projesinde tarih belli oldu! Başkan Erdoğan açıklayacak

SON DAKİKA: Yüzyılın projesinde tarih belli oldu! Başkan Erdoğan açıklayacak

Son dakika haberi...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak" dedi.

Son dakika haberi...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak" dedi.

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SON DAKİKA: Yüzyılın projesinde tarih belli oldu! Başkan Erdoğan açıklayacak
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