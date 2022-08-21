SON DAKİKA: Yüzyılın projesinde tarih belli oldu! Başkan Erdoğan açıklayacak

Son dakika haberi...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak" dedi.
Vatandaşımıza en iyisini sunmak için gece gündüz çalışıyoruz.— Murat KURUM (@murat_kurum) August 21, 2022
Yüzyılın sosyal konut projesinde
tarih 👉🏻 13 EYLÜL!
Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak. pic.twitter.com/eqUCpm3RSP