SON DAKİKA: Zonguldak TOKİ kura çekimi bugün başlıyor! Zonguldak TOKİ kura sonuçları canlı izle...

Son dakika haberleri...Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında bugün Zonguldak'ta yapılacak 789 konutun hak sahiplerini belirlemek için kura çekimleri yapılacak. Zonguldak'ta 861 konutun kura çekimi de yarın yapılacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek.

789 KONUTUN HAK SAHİBİ BELLİ OLACAK

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, Zonguldak Konferans Salonu'nda kura çekimini takip edecek. Saat 10:00'da başlayacak kura çekimleri ile 789 konutun hak sahibi belli olacak.

Proje kapsamında Zonguldak'ta yapılacak konutların sayıları ve ilçeleri:

Ereğli: 100 konut

Çaycuma Saltukova: 150 konut

Merkez: 222 konut

Devrek Çaydeğirmen: 317 konut

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayacak olan kura çekimlerinde, hak sahiplerinin isimleri okunarak dijital ekrana yansıtılacak.

Vatandaşlar, hem salonda hem de Mevlana Kültür Merkezi'nin bahçesine kurulan ekranlardan kura çekimini takip edebilecek.

Zonguldak TOKİ kura çekimi canlı izle...