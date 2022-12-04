Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Zonguldak TOKİ kura çekimi bugün başlıyor! Zonguldak TOKİ kura sonuçları canlı izle...
Giriş Tarihi: 4.12.2022 09:54 Son Güncelleme: 4.12.2022 10:07

SON DAKİKA: Zonguldak TOKİ kura çekimi bugün başlıyor! Zonguldak TOKİ kura sonuçları canlı izle...

Son dakika haberi...TOKİ kura çekimi hız kesmeden devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında bugün Zonguldak'ta 789 konutun kuraları çekilecek.

SON DAKİKA: Zonguldak TOKİ kura çekimi bugün başlıyor! Zonguldak TOKİ kura sonuçları canlı izle...

Son dakika haberleri...Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında bugün Zonguldak'ta yapılacak 789 konutun hak sahiplerini belirlemek için kura çekimleri yapılacak. Zonguldak'ta 861 konutun kura çekimi de yarın yapılacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek.

789 KONUTUN HAK SAHİBİ BELLİ OLACAK

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, Zonguldak Konferans Salonu'nda kura çekimini takip edecek. Saat 10:00'da başlayacak kura çekimleri ile 789 konutun hak sahibi belli olacak.

Proje kapsamında Zonguldak'ta yapılacak konutların sayıları ve ilçeleri:

  • Ereğli: 100 konut
  • Çaycuma Saltukova: 150 konut
  • Merkez: 222 konut
  • Devrek Çaydeğirmen: 317 konut

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayacak olan kura çekimlerinde, hak sahiplerinin isimleri okunarak dijital ekrana yansıtılacak.

Vatandaşlar, hem salonda hem de Mevlana Kültür Merkezi'nin bahçesine kurulan ekranlardan kura çekimini takip edebilecek.

Zonguldak TOKİ kura çekimi canlı izle...

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
Merkeziyetsiz Sosyal Medya Platformu Karia
Merkeziyetsiz Sosyal Medya Platformu Karia
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Zonguldak TOKİ kura çekimi bugün başlıyor! Zonguldak TOKİ kura sonuçları canlı izle...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA