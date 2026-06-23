“Son Perde: Ronaldo vs Messi” futbolun iki efsanesi Tivibu’da buluşuyor

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, futbolun iki efsanesinin Dünya Kupası'nda son kez sahneye çıkışını konu alan "Son Perde: Ronaldo vs Messi" belgeselini seyircilerle buluşturuyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği belgesel, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'e transfer olduğu ve Lionel Messi liderliğindeki Barcelona'nın Avrupa futboluna damga vurduğu döneme odaklanıyor. El Clasico rekabetinin dünya çapında bir fenomene dönüşmesini konu alan yapım farklı oyun stilleri, karakterleri ve başarılarıyla bir döneme damga vuran iki yıldızın hikayesini kapsamlı bir bakışla ele alıyor.

BİR NESLİN FUTBOLA BAKIŞINI DEĞİŞTİREN REKABET

Özel arşiv görüntüleri ve dönemin önemli tanıklarının anlatımlarıyla zenginleşen belgesel, yalnızca Ronaldo ve Messi'yi değil, onların rekabetinin futbolun dönüşümüne yaptığı katkıyı da gözler önüne seriyor. Kulüplerden taraftarlara, yayıncılıktan sosyal medyaya uzanan geniş bir etki alanını mercek altına alan yapım, modern futbolun şekillenmesinde önemli rol oynayan bir dönemin izini sürüyor. Dev rekabetin birinci derece tanıkları Pochettino, Pellegrini, Guillem Balagué, Marc Bartra gibi futbol dünyasından birçok önemli isim de belgeselde yer alıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanının yaşandığı günlerde Tivibu ekranlarına gelen "Son Perde: Ronaldo vs Messi", kariyerlerinin belki de son uluslararası turnuvalarına çıkan iki efsanenin yolculuğunu yeniden değerlendirme fırsatı sunuyor. Futbolun son yirmi yılına damga vuran Ronaldo ve Messi'nin hikayesi, bu özel belgeselle ilk kez ve sadece Tivibu'da futbolseverlerle buluşuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör