Son tarih 25 Eylül teslimat Ekim ayında

İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut da Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiraya verilecek. Projenin ilk etabında 1.071 konut, şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Başvurular 14-25 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) "Konut / İşyeri Başvuru" hizmetinden yapılacak ve başvuru ücreti alınmayacak. Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede, konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak.

EKİMDE TESLİM

İlk etapta kiraya verilecek konutlar, İstanbul'da 4 bölgede yer alacak. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak. İstanbul il sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçeden bağımsız olarak proje kapsamındaki istedikleri ilçe için başvuruda bulunabilecek. İstanbul dışında ikamet eden vatandaşlar ise projeye başvuramayacak. İlk etaptaki 1.071 konutun teslimi ise ekimde yapılacak. Proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut tipleri yer alacak.

100 BİN TL GELİR SINIRI

Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması ve aylık ortalama hanehalkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması şartı aranacak. Üzerinde konut tapusu bulunanlar projeye başvuramayacak. Başvuruda bulunan vatandaşlar, başvurularının kabul edilip edilmediğini e-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden takip edebilecek. Konutların kira bedeli, teslim için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay boyunca artırılmayacak. Bu sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında kira bedellerine TÜFE oranında artış yapılacak. Kira ödemeleri ise konutun teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak. Tahsis süresi 3 yılla sınırlı olacak ve uzatılamayacak.

16 SORUDA KİRALIK SOSYAL KONUT

1- Kiralık konut projesinde kaç konut yapılacak?

Sosyal Konut Tahsisi Projesi kapsamında, Ekim 2026'da ilk etapta 1.071 konutun teslimi yapılacak. Toplamda 15 bin konut kiralanacak.

2 - İlk etapta hangi ilçede kaç konut kiralanacak?

Konutlar 4 grupta tahsis edildi. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 291 ve Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1.071 konut kiralanacak.

3 - Hangi gruplara hangi büyüklükte evler tahsis edilecek?

Genç evli ailelere, 1+1 veya 2+1 konut, iki veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

4 - Projeye başvuru şartları nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak. Evli olmak. En az 1 yıldır İstanbul il sınırları içerisinde kesintisiz ikamet ediyor olmak. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalanmamış olması, aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin lira üst sınırını aşmaması gerekiyor.

5 - İstanbul dışındaki illerden başvuru yapılabilecek mi?

Projeye sadece İstanbul ilinde ikamet eden vatandaşlarımız başvuru yapabilecek.

6 - İsteyen açıklanan ilçelerden herhangi birine başvuru yapabilecek mi? Bu ilçelerde ikamet ediyor olma koşulu var mı?

İstanbul il sınırları içerisinde ikamet edenler istediği ilçe için başvuru yapabilecek.

7 - Üzerinde tapu olanlar başvuru yapabilecek mi?

Üzerinde konut tapusu olanlar başvuru yapamayacak.

8 - Daha önce ev alıp satanlar başvurabilecek mi?

Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanlar başvuru yapamayacak.

9- Kiralık konut çıkan kişi ev alırsa evden çıkarılacak mı?

Evet, tahsis süresi içerisinde konut alınması durumunda konutun tahliye edilmesi gerekiyor.

10 - Projede kaç tip ev yer alacak?

Proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut tipleri bulunmaktadır.

11 - Yıllık kira artışı olacak mı?

Konut teslimi için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay süreyle artırılmayacak. 12 aylık sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında, TÜFE oranında artış yapılacak.

12 - Kira ödemeleri ne zaman başlayacak?

Tahsis bedeli, konut teslimini takip eden ayın 20'sinde ödenmeye başlanacak.

13 - Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projeleri kapsamında asil veya yedek aktif hak sahipliği bulunanlar başvurabilir mi?

Hayır, başvuru yapamazlar.

14 - Başvurular nasıl, ne zaman yapılacak, başvurunun kabul edilip edilmediği nasıl öğrenilecek?

Başvurular, e-Devlet üzerinden 14-25 Eylül'de alınacak. Yine vatandaşlarımız başvuru durumunu TOKİ hizmetleri arasında yer alan "Konut/İşyeri Başvuru" menüsünde görebilecek.

15 - 3 yıl sonra süreyi uzatabiliyor muyuz?

Hayır, tahsis süresi 3 yıl ile sınırlı olup uzatılmayacak.

16- Kira bedelleri ne olacak?

Kira bedelleri 1+1 konutlarda 10 bin, 2+1 konutlarda 12 bin, 3+1 konutlarda 15 bin, 4+1 konutlarda ise 18 bin liradan başlayacak.



BAKAN KURUM KONUTLARI PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen ve başvuruları bugün başlayacak kiralık sosyal konut projesine ilişkin örnek dairelerin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Ataşehir'deki örnek dairelere ilişkin yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da kiralık konutlarımız için yarın başvuruları almaya başlıyoruz. Evlerimizi merak ediyor musunuz? İşte Ataşehir'de kiraya vereceğimiz TOKİ evleri" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör