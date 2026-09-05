Sosyal kiralık konut dönemi başlıyor

Vatandaşların uzun zamandır haber beklediği 'sosyal kiralık konut' projesi konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan müjdeli haber geldi. Türkiye'de ilk kez uygulanacak modelde teslimlerin yaklaştığını açıklayan Kurum, ilk etapta İstanbul'da TOKİ eliyle 15 bin konut inşa edilecek konutlarda, dar gelirli vatandaşın uygun fiyatla devletin kiracısı olacak.

ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde 500 bin konutun inşasının sürdüğünü hatırlatan Bakan Kurum, "İstanbul'umuzda 15 bin kiralık konut uygulamasını ilk kez hayata geçiriyoruz. Eylül ayı içinde ilk konutlarımızın teslimlerini İstanbullu vatandaşlarımıza yapıyor olacağız" dedi. İstanbul'da kira fiyatlarının aşağı çekilmesi, dar gelirli vatandaşların desteklenmesi açısından bu projeyi önemsediklerine vurgu yapan Kurum, "Bu hafta Sayın Cumhurbaşkanımıza kiralık konutlara ilişkin neticelendireceğimiz şartları Kabine'de sunacağız. Kabine sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili açıklamalar yapacaktır. İstanbul'da hem kentsel dönüşümü de deprem dönüşümüne destek verebilmek hem de kira fiyatlarını, kira enflasyonunu aşağı çekebilmek adına bu irade ortaya konuldu ve daha da güçlendirilecek" ifadelerini kullandı.





HEDEF 500 BİN UCUZ KİRALIK

AK Parti'nin 25'inci yıl vizyon belgesinde sosyal kiralık konutlarla ilgili hedeflere yer verildi. Gelecek 25 yıllık süreçte sosyal konut finansman modeli ile her yıl 100 bin ve toplamda 2 milyon 500 bin vatandaşın ev sahibi yapılacağı belirtilirken, kira artış baskısını dengelemek amacıyla da ülke genelinde 500 bin kiralık sosyal konut hayata geçirilmesinin planlandığı açıklandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör