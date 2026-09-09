Sosyal kiralık konutta geri sayım başladı, başvurular 14 Eylül’de

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) fahiş kira artışlarının dengelenmesi ve dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konutlara erişimini kolaylaştırmak hedefiyle hayata geçireceği kiralık sosyal konut projesinde geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Eylül'de başvuruların başlayacağını duyurduğu kiralık sosyal konut projesinde ilk etapta 1.071 konut 3 yıl süre ile belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli T.C. vatandaşlarına kiralanacak. Sosyal kiralık konutlar, Ataşehir, Sancaktepe, Üsküdar, Başakşehir, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu gibi ilçelerde yer alacak.

KİRA KONUTA GÖRE DEĞİŞECEK

Hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Bölgedeki piyasa rayiçlerinin altında kiralanacak konutlarda vatandaşlar üç yıl boyunca oturabilecek. Sürenin sonunda konutlar bakım işlemlerinin ardından yeni ihtiyaç sahiplerine tahsis edilecek. Proje kapsamında kira tutarları konutun büyüklüğüne göre değişecek. Kura takvimi, başvuru koşulları teslimat süreçleri ve kampanyadan kimlerin faydalanacağına dair detayları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 Eylül Perşembe günü (yarın) açıklayacak.

KONTENJAN AYRILACAK

Kiralık sosyal konut projesinde alt gelir grubu ile sosyal yardım alan vatandaşlara, kentsel dönüşüme giren veya girmek isteyen, kiralık ev bulmakta zorlanan vatandaşlara kontenjan ayrılacak. Ayrıca proje kapsamında emekliler ile memurlara da kontenjan ayrılması planlanıyor. Evler TOKİ eliyle inşa edilecek ve duyuru sonrası talep toplanacak. Daha sonra kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. Kurada hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak. Kiralık sosyal konut modeli, TOKİ'nin yürüttüğü "Ev Sahibi Türkiye" ve "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında geliştirilen yeni uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor. Hükümetin hedefi, Türkiye genelinde 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa etmek olurken, ilk konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. İstanbul'daki kiralık model ise mülkiyet yerine uygun fiyatlı kiralamaya odaklanan ilk uygulama olacak. Ayrıca İstanbul'dan başlayacak sosyal konut kiralama modelinin tüm Türkiye'ye yayılması hedefleniyor.

GELİR EŞİĞİ BELİRLENECEK

Projeye hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayanlar başvuru yapacak. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 tipindeki dairelerde kiraların piyasa rayicinin yarısı kadar olacağı belirtiliyor.

KİRAYI DÜŞÜRECEK

Son yıllarda özellikle İstanbul'da hızla yükselen kira fiyatları, dar ve orta gelirli hanelerin barınma maliyetlerini önemli ölçüde artırdı. Hükümet, devletin mülkiyetinde kalacak kiralık sosyal konut modeliyle piyasaya uzun vadeli ve düşük maliyetli kiralık konut arzı sağlayarak kira artışlarını sınırlamayı hedefliyor. Konutların üç yıllık periyotlarla yeni ihtiyaç sahiplerine tahsis edilmesi de daha fazla vatandaşın sistemden yararlanmasını amaçlıyor.

5 SORUDA KİRALIK SOSYAL KONUT

Kimler kiralayabilecek?

TOKİ eliyle yapılacak konutlardan alt gelir grubu faydalanacak. Sosyal konutta olduğu gibi ihtiyaç sahiplerine özel kontenjanlar ayrılması bekleniyor. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor. Belirli bir süre İstanbul'da ikamet etme şartı ve hanehalkı geliri gibi kriterler dikkate alınacak.

Ne kadar süreyle kiralama yapılacak?

Evler üç yıllığına kiralanacak. Üç yılın ardından kiracı tahliye edilecek, evlerin bakımı yapıldıktan sonra yeni hak sahibine kiralanacak.

Kira fiyatları nasıl olacak?

Kiralık sosyal konutlar piyasa rayicinin yarısı kadar olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, piyasa rayicinin yarısında da düşük fiyat belirleneceğini açıklamıştı. Kurum, "Örneğin bölgede kira bedeli 30 bin lira diyelim; bunun yarısı bedelle, belki yarısının da altında hesaplayacağız. Bir kira bedeliyle çok uygun şartlarda o evde 3 yıl oturacak. Sonra oraya başka bir ihtiyaç sahibi daha gelecek. 3 yılı uzatmayacağız. Çünkü yeni başvuru olacağını düşünüyoruz. O başvuruyla birlikte herkese o imkanı tanıyalım ki daha çok insan faydalansın. TOKİ ev sahibi, vatandaşımız TOKİ'nin kiracısı olacak. Rayiç bedelin yarısının altında bir bedelle uygun şartlarda oturacak" ifadelerini kullanmıştı.

Kimler başvurabilecek?

Üzerine kayıtlı konutu bulunmayan vatandaşlar, belirlenecek gelir sınırının altında kalan haneler, memurlar, emekliler, engelli bireyler, kentsel dönüşüm kapsamında evini boşaltmak zorunda kalan hak sahipleri.

Evler nerelerde olacak?

Sosyal kiralık konutlar; Ataşehir, Sancaktepe, Üsküdar, Başakşehir, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu ilçelerinde yer alacak.

BARINMA HAMLESİ

KAMU önümüzdeki 25 yılın yol haritasını belirledi. Her yıl 100 bin, toplamda 2.5 milyon dar ve orta gelirli vatandaşın konuta erişimi desteklenecek. Kira artış baskısını dengelemek amacıyla ülke genelinde 500 bin kiralık sosyal konut hayata geçirilecek. İstanbul'daki dönüşüm kampanyası Yarısı Bizden desteği 81 ile yaygınlaştırılacak; her yıl 150 bin bağımsız bölüm yenilenecek. Genç çiftlerin uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olmasını kolaylaştıracak esnek finansman modelleri uygulanacak.

DÖNÜŞÜM KAMPANYASI 1 YIL UZADI

KABİNE Toplantısı ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Aralık 2026'da tamamlanması planlanan kampanyanın 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Bakan Kurum, kampanya kapsamında bugüne kadar İstanbul'da 435 bin 683 bağımsız bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alındığını, 108 bin 881 bağımsız bölümün ise dönüşümünün tamamlandığını belirtti. Bakan Kurum'un paylaştığı verilerde 2026 yılı sonuna kadar 500 binden fazla konutun kampanya kapsamına alınmasının hedeflendiği kaydedildi. Kampanya kapsamında vatandaşlara evlerini yeniden inşa ettirmeleri için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL de tahliye desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin TL destek veriliyor. Aynı koşullarda hak sahibinin bir dükkanı/iş yeri için 437 bin 500 TL hibe ve 437 bin 500 TL kredi, 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor. Hak sahibinin diğer her bir dükkan için 875 bin TL kredi imkanı sunuluyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör