Sosyal konut dolandırıcılığına dikkat! TOKİ’yi taklit ediyorlar: Vatandaşı binlerce lira dolandırdılar

PARA YOLLADIKTAN SONRA ULAŞILAMIYORLAR

"TOKİ başvurusu yapmak için internetten arama yaptım ve karşıma çıkan bir siteye yönlendirildim. Site, e-Devlet ara yüzüne benzer şekilde hazırlanmıştı ve güvenilir olduğunu düşündüm. Başvuru işlemini tamamlamak için M. Ç. adına belirtilen IBAN numarasına toplamda 60 bin TL EFT ile ödeme yaptım. Bu süreçte telefon numaramı ve T.C. kimlik numaramı da paylaştım. Ancak daha sonra sitenin sahte olduğunu fark ettim. Siteyle veya parayı gönderdiğim kişiyle tekrar iletişim kurmam mümkün olmadı, herhangi bir iletişim bilgisi bulunmuyor."

"04/11/2015 tarihinde Instagram üzerinden B.D. adlı kullanıcıyla iletişime geçerek TOKİ konut başvurusu yapmak istedim. Bana e-Devlet ve TOKİ sayfalarına yönlendirilerek işlem yapmam söylendi. Sonrasında 12 bin 470 TL'yi verilen IBAN numarasına EFT olarak gönderdim. Ancak işlem sonrası mağdur oldum. Bankamla iletişime geçtiğimde, karşı tarafın iade yapması gerektiği ve bankanın herhangi bir işlem yapamayacağı belirtildi. Karşı taraftan iade beklemenin gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Paramın iadesi için bankamdan destek ve çözüm talep ediyorum. Mağduriyetimin giderilmesini ve tarafıma bilgi verilmesini rica ediyorum."

"tokidenprojem.com adlı sahte bir siteyle karşılaştım. TOKİ İlk Evim projesi adı altında hazırlanmış bu site, oldukça profesyonel görünüyor ve insanları kandırmaya yönelik olarak tasarlanmış. Sitenin yazı fontlarından ve web adresinden şüphelenerek herhangi bir ödeme yapmadım, kişisel bilgi de paylaşmadım. 15 dakika önce bu durumu fark ettim, ne zamandır yayında olduğunu bilmiyorum ancak TOKİ projesi yeni olduğu için dikkat çekiyor. Ayrıca, bu sahte site Instagram üzerinden reklamlar vererek daha fazla kişiye ulaşmaya çalışıyor. Elimde ekran görüntüsü ve bağlantı adresi mevcut. Kullanıcıların mağdur olmaması için bu tür sahte sitelerin kapatılması ve Instagram reklamlarının engellenmesi konusunda yetkililerin acil önlem almasını talep ediyorum. Görenlerin de şikayet etmesini öneriyorum."