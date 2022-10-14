Sosyal konut projesine rekor başvuru

"25 EKİMDE 11 İLİMİZE KONUT TEMELİ ATACAĞIZ"

Tamamlanmasıyla kuralarımızı çekeceğiz. 25 Ekim'de 17 ilimizde 5 bin konutumuzun temelini Ankara'dan atıyoruz. Söz verdiğimiz şekilde konutları 2 yıl içerisinde tamamlayacağız. Çıkmayanlara paraları iade edilecek. Arsamız 1 milyon, konutumuz 250 bin, 10 bin iş yerimiz var. Biz her eve girmeyi hedefliyoruz. Zaten bu projemizin ilk etabı, ikinci etabı olacak. 2023-2028 yılları arasında başvuran ama alamayan arkadaşlarımıza aynı anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.