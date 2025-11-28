Sosyal konutta ilk kuralar 29 Aralık’ta

Yüzyılın Konut Projesi'ne 10 Kasım'dan bu yana 5 milyon 314 bin başvuru yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk kuranın 29 Aralık'ta çekileceğini ve 500 bin konutun anahtarlarının Mart 2027'de teslim edileceğini ifade etti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçelerine ilişkin sunum yapan Kurum, TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 750 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Yüzyılın Konut Projesi 5.3 milyonluk katılım sayısıyla, Cumhuriyet tarihi boyunca kamu eliyle başlatılan projeler arasında, en yüksek başvuruya mazhar olan proje olarak şehircilik tarihindeki yerini almıştır. Çünkü milletimiz devletinin, hükümetinin ve liderinin sözüne sonuna kadar güvenmekte ve yanında durmaktadır. Projemiz, 1.5 trilyon liralık bir ekonomik büyüklüğüyle 300 ayrı sektörde görülmemiş bir ticari hareketliliği ortaya çıkaracak, hem ekonomimize katkı sağlayacak hem üretimimizi ve istihdamımızı artırıp yüzbinlerce kardeşimize iş imkânı sunacak. Bu projeyle milletimizin canına tak eden haksız ve yersiz konut kiralarını ve fiyatlarını en aşağı seviyelere çekeceğiz."

2 DÖNÜŞÜMDEN BİRİ İSTANBUL'DA

13 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliğini başlattığını hatırlatan Kurum, 2 milyon 252 bin ev ve iş yerini yenileyerek yaklaşık 10 milyon kişiyi sağlıklı yuvalara taşıdıklarını belirtti. Şu anda 81 ilde, 258 bin ev ve dükkanın yenileme çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Kurum, Türkiye'de yapılan her 2 dönüşüm projesinden birini İstanbul'da gerçekleştirdiklerine dikkati çekti. Bakan Kurum, "İstanbul'da bugüne kadar 924 bin ev ve iş yerimizi dönüştürme başarısını gösterdik, 175 bin bağımsız bölümün yapımına da devam ediyoruz. 'Yarısı Bizden' kampanyamızla dönüşüme aldığımız 78 bin ev ve işyerimiz hızla yapılıyor. 2026'da da İstanbul'u depreme hazırlamaya devam edecek ve hiçbir farklı gündemin İstanbul'un güvenli geleceğinin önüne geçmesine müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

1.1 MİLYON KİŞİ TAPUSUNA KAVUŞTU

Vatandaş ile devlet arasında mülkiyet sorunu kalmaması için 2B ile Hazine'ye ait tarım arazilerinin satışıyla 1 milyon 176 bin hak sahibine tapu sevincini yaşattıklarını dile getiren Kurum, 81 ilde 2B alanlarının tamamının mülkiyet haklarının belirleneceğini, kullanıcıların tespit edileceğini ve yıllardır bekleyenlere tapularını kazandıracaklarını söyledi. Yeni Sığınak Yönetmeliği'ne de değinen Kurum, şunları kaydetti: "Artık yeni metro tünelleri, büyük millet bahçeleri, stadyumlar, alışveriş merkezleri, otoparklar, hastaneler, yurtlar ve 10 bağımsız bölüm üzerindeki konutlarda sığınakları zorunlu hale getirdik. Mevcut sığınakları da bir yıl içinde mevzuata uygun hale getireceğiz."

İKLİM MEVZUATI HAZIRLANIYOR

Türkiye'nin 2026'da düzenlenecek COP31'e ev sahipliği yapacağını anımsatan Kurum, "Bu Türkiye'nin uluslararası arenada çevre ve iklim diplomasisinde kazandığı itibarın, örnek alınan stratejik vizyonunun bir sonucudur. Bundan böyle dünya, çevre politikaları konuşulurken Türkiye'nin sesini daha güçlü duyacak, verilen kararların merkezinde Türkiye'nin vizyonunu bulacaktır" dedi. İklim Kanunu'nu tamamlayacak ikincil mevzuat hazırlığını yaptıklarını bildiren Bakan Kurum, "2026'da hayata geçireceğimiz Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi'yle sera gazı emisyonlarını azaltacak, dış ticaretteki rekabet gücümüzü artıracak, çevresel ve ekonomik çıkarlarımızı koruyacağız" diye konuştu. Ulusal Depozito Yönetim Sistemi'nin Samsun, Erzurum, Konya, İzmir, Gaziantep ve Mersin'de devreye alındığını, 2026'da ise her ilde depozitolu sisteme geçileceğini söyleyen Kurum, sistem sayesinde ekonomiye yıllık 350 milyar lira katkı sunulacağını ve 100 bin kişiye yeni iş imkânı sağlanacağını bildirdi.

MARMARA DENİZİ'NE 7/24 TAKİP

MARMARA Denizi'nde izleme noktalarının sayısını 150'ye çıkardıklarını belirten Kurum, "1.000 metreküp ve üzeri tüm arıtma tesislerini 7/24 online takibe aldık. İzmit Körfezi'nde Avrupa'nın en kapsamlı çevre ve denizcilik projesini yürütüyoruz. 1 milyon 620 bin metreküp dip çamurunu Marmara Denizi'nden uzaklaştırdık. Mapa-Şamandıra Projemize, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde başladık. 17 koyda sistemi kuracak, yüzlerce tekneye hizmet vereceğiz" şeklinde konuştu.

SAATTE 23 KONUT ÜRETİLİYOR

6 ŞUBAT 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk dakikasından itibaren, afetzedelerin yanından bir an bile ayrılmadıklarını vurgulayan Kurum, "Afetin 15'inci gününde ilk temelleri attık, 45'inci günde ilk anahtarları teslim ettik" diye konuştu. Deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut üretildiğine dikkati çeken Kurum, deprem bölgesindeki 4 bin 333 köyde 46 bin köy evini teslim ettiklerini, bu sayıyı 63 bine tamamlayacaklarını söyledi.