Sosyal konutta KDV yüzde 1’e iniyor

A Para'da yayınlanan Ekonomi Masası programının bu haftaki konuğu Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut oldu. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ile A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in sorularını yanıtlayan Başkan Bulut, özellikle 100 metrekarenin altındaki sosyal konutlarda KDV oranını yüzde 1'in altına çekmeyi planladıklarını söyledi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ilk açıklandığında 150 metrekareye kadar olan konutlarda KDV oranı yüzde 1'di. Daha sonra bu oran yüzde 8'e çıkarılmıştı.Deprem bölgesindeki çalışmaları anlatan Başkan Bulut, depremin 15. gününde ihalelere başladıklarını anlatarak, "6 Şubat depremi sonrası 11 ilde yapılan tespitler doğrultusunda 507 bini konut ve 143 bini köy evi olmak üzere 650 bin konut yapacağız. Depremin 15'inci gününde ihalelere başladık, 81 bin 710 konut ve 23 bin 671 köy evi dâhil toplam 105 bin 381 konutun ihalesi yapıldı, inşa süreci başladı. Bunlardan 46 bin 966 konut ve köy evinin temelleri atıldı. 319 bin konutun ise 1 yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor" diye konuştu.Bulut, "El birliğiyle şehirleri yeniden kalkındıracağız. Tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, doğasıyla bu kadim coğrafyayı yeniden ayağa kaldıracağız. Evini kaybeden vatandaşlarımıza sıcak bir yuva, işyerini kaybedene yeni ekmek kapıları sağlamak için tüm imkânlarımızı seferber ettik. İlk konut teslimleri köy evlerinden başladı. 45 günde tamamlanan 10 köy evinin anahtarları Cumhurbaşkanımız tarafından verildi" dedi. Konutların 3+1 olacak şekilde planlandığını belirten Başkan Bulut, "Dairelerin her biri brüt 105 metre, net 85 metrekare olacak. Binalarımız zemin artı 3 katı, 4 katı geçmeyecek, alta dükkân olmayacak" dedi.BULUT, "Yarısı bizden" kampanyasında ödeme planı hakkında şu bilgileri paylaştı: "ÜFE, TÜFE veya memur maaş artış oranlarından hangisi daha düşükse o oranda altı ayda bir taksitlerde artış güncellemesi yapılacak. 4 yıldır memur maaş artış oranını uygulamadık. Geçen yıl memur maaşı yüzde 80 arttı, biz yüzde 25 artırdı. Vatandaşın imkânına göre seçenek belirliyoruz. 'Taksidini ödemedi' diye kimsenin evine el koymadık."Konut maliyetlerinde fahiş artış beklemediklerinin altını çizen Başkan Ömer Bulut, "Önümüzdeki 1 yılda malzeme fiyatlarında artış beklemiyorum. Maliyetler konusunda bugünü konuşuyoruz. Yüzde 80'lere varan artış varken bile yüzde 25'ini vatandaşa yansıttık. Bu yüzden vatandaşımız müsterih olsun. Devletimiz artan oranı da vatandaşına yansıtmayacaktır" dedi. Asrın deprem felaketinin hemen ardından tüm sektörlerle bir araya geldiklerini kaydeden Bulut, "Tüm sektörü topladık, 'Beton fiyatlarını aşağıya çekebilecek önlemlerinizi alın. Hepimiz bu ülkenin ferdiyiz, kimse fırsatçılık yapmasın' dedik" açıklaması yaptı.SON 4 yılda 400 bin konutluk, üç sosyal konut kampanyası başlatıldığının altını çizen Bulut, "50, 100 ve 250 bin olarak açıklanan bu kampanyalara yaklaşık 6.9 milyon geçerli başvuru oldu. 50 bin konut kampanyası sonrası 56.805 konut, 100 bin konut kampanyasında 94.293 bin konut üretildi. 250 bin konut kampanyası sonrası 45 bin 414 konutun ihalesi yapıldı. Tüm ihaleleri de eylüle kadar bitirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.Türkıye'de yaklaşık 6.5 milyon konutun dönüştürülmesi gerektiğini belirten Bulut, "İstanbul'da acilen dönüştürülmesi gereken 1.5 milyon riskli konut var. Bunun için İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda 500 bin konutluk uydu kentler planlanıyor. Bir kısmı yerinde, bir kısmı rezerv alanlarda yürütülecek bir çalışmayla yılda 300 bin konut dönüştürülerek, 5 yılda İstanbul'da riskli bina bırakılmayacak" dedi. Bulut, şöyle devam etti: "Geçen hafta Cumhurbaşkanımızın müjdelediği "Yarısı Bizden" kampanyasıyla Türkiye'de yeni bir seferberlik başlatıldı. Bir vatandaşımız oturduğu evin riskli yapı olduğunu tespit ettirdikten sonra kentsel dönüşüme girdiği zaman evinin maliyetinin yarısını devletimizin karşılayacağı bir finansal destek imkânı sağlanmış olacak. 2+1 dairede 750 bin lira; 3+1 dairede 900 bin lirayı devlet ödeyecek."