Sosyal konutun kura çekimi pazartesi başlıyor

Binlerce dar gelirli aileyi ev sahibi yapacak olan 500 bin sosyal konut projesinde başvurular 19 Aralık itibarıyla sona erdi. Şimdi sıra, noter huzurunda yapılacak olan hak sahibi belirleme kuralarına geldi. TOKİ tarafından paylaşılan resmi takvime göre, 81 ilde gerçekleştirilecek olan kura maratonu pazartesi günü başlıyor ve 2026'nın ilk çeyreğinde tamamlanacak. Dar gelirli, emekli, genç ve engelli kategorilerinde yapılan başvuruların sonuçları, kura çekimleri yapıldıkça eş zamanlı olarak erişime açılacak. Kuralar yaklaşık iki aylık bir sürece yayılacak olup, il bazlı takvim toki.gov.tr üzerinden gün gün yayımlanacak. Kura çekimleri tamamlandığında, asil ve yedek hak sahiplerinin isim listeleri sisteme yüklenecek. Adayların sonuçlarını e-Devlet kapısı üzerinden öğrenmesi bekleniyor.

5.2 MİLYON BAŞVURU GELDİ

Yüzyılın konut projesine yaklaşık 2 ayda 8 milyon başvuru geldi, geçerli başvuru sayısı da 5 milyon 242 bin 766'ya ulaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Açıkladığımız günden bu yana büyük bir ilgi gören projemizde dün itibarıyla başvurular sona erdi. Süreç boyunca 8 milyon 840 bin 314 vatandaşımız kampanyamıza başvurmuştur. Hem e-Devlet hem banka başvurularıyla tüm kriterlere uyarak geçerli olan başvuru sayısı ise 5 milyon 242 bin 766'dır" dedi.

1 MİLYON 326 BİN GENÇ

Kurum'un verdiği bilgilere göre ise en çok başvuru alınan il İstanbul oldu. Onu Ankara ve İzmir izledi. En çok gençler başvuru yaptı. Toplam 1 milyon 326 bin genç ev sahibi olmak için başvurdu. Kura çekiminin yıl bitmeden 29 Aralık'ta başlayacağını söyleyen Kurum, "Bugüne kadar yüzakı kurumumuz TOKİ'mizle 1 milyon 750 bin konutu nasıl teslim ettiysek, iki yılda 455 bini konutumuzu nasıl tamamladıysak, bu evlerimizin anahtarlarını da en kısa sürede sahiplerine vereceğiz" ifadelerini kullandı.