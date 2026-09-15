Sosyal medya manipülatörleri için düğmeye basıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yalan, yanlış ve yanıltıcı bilgi ve içerik paylaşan sosyal medya hesapları hakkında harekete geçti. Başsavcılık, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya küçük yatırımcıların kararlarını olumsuz yönde etkilemeye yönelik yalan, yanlış ve yanıltıcı bilgi ve içerik paylaşan sosyal medya hesaplarını mercek altına aldı. Başsavcılık, manipülatif paylaşımlarla piyasa dengesini bozmaya çalışan şüphelilerin kriz odaklı dijital ayak izlerini takip etmek için harekete geçti. Şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve somut delillerin toplanması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildi. Siber suçlarla mücadele ekipleri, asılsız haberlerle hisse fiyatlarını yapay şekilde etkileyip haksız kazanç sağlayan ve vatandaşları mağdur eden hesapların arkasındaki isimleri tek tek tespit etmek üzere geniş çaplı bir çalışma başlattı. Açıklamada, 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği, 11 hesap sahibi hakkında da kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör