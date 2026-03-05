Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 5.03.2026

Sosyal medyaya 15 yaş sınırı

Sosyal medyaya 15 yaş sınırı
Uzun süredir tartışılan sosyal medya kullanımında sınır 15 yaş olarak netleşti. Teklife göre sosyal ağ sağlayıcı, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak. Leyla Şahin Usta, yaş doğrulama için birkaç alternatif sunulacağını, bunlar arasında e-Devlet üzerinden bilgileri vermeden bir anahtar oluşturulması da bulunacağını bildirdi. Oyun sağlayıcılara, oyunları yaş kriterlerine göre derecelendirme zorunluluğu getirilecek. 100 binden fazla kullanıcısı olan yabancı platformlar, Türkiye'de temsilci atayacak. Getirilen kurallara uymayan oyun sağlayıcılara 30 milyon liraya kadar para ile bant daraltma cezası verilebilecek. Sosyal ağ sağlayıcı, açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli ebeveyn kontrol araçları sağlayacak. Sosyal medya platformları, aldatıcı reklamları engelleyici tedbirleri almakla yükümlü olacak. Bu kurallara uyulması için 6 aylık süre tanınıyor.

