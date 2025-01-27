Sosyal medyaya 16 yaş sınırı geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 yaşın altındaki gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesinde sürecin Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve İçişleri bakanlıkları ile ilgili diğer kurumlarla yürütüldüğünü söyledi. Uraloğlu, 16 yaş altı gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin, "Dünyada 13 ve 16 yaş konuşuluyor, bizim üzerinde durduğumuz 16 yaştır. Çocuklarımızı koruma refleksiyle bazı çalışmalar yapıyoruz. 16 yaşındaki çocuklarımız daha çok eğitime ve gelişime odaklansın. Çocuklarımızın kendini yönetebileceği bir yaştan sonra kendi inisiyatiflerine kalsın istiyoruz. 16 yaşın üstündeki çocuklarımızın sosyal medyaya erişimine müsaade edelim istiyoruz, bu yıl tamamlarız" dedi.

SÜPER HIZLI TREN GELİYOR

Türkiye'de şu anda 13 bin 919 kilometre demir yolu ağı bulunduğunu aktaran Uraloğlu, bunun 2 bin 251 kilometresinin hızlı tren hatları olduğunu söyledi. Uraloğlu, mevcut hızlı tren işletmeciliğine ilişkin bilgi vererek, "Ankaraİzmir Yüksek hızlı tren hattı, Mersin-Adana- Osmaniye-Gaziantep ve Halkalı-Kapıkule, Bandırma-Bursa- Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projelerimiz devam ediyor. Ayrıca planladığımız projelerimizden Kırıkkale-Çorum hızlı tren hattının ihalesini yaptık. Ankara-İstanbul süper hızlı treninin projesine çalışıyoruz. 10 yıllık projeksiyonda hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hattımız saatte 350 kilometre hızda ve yaklaşık 344 kilometre uzunluğunda olacak" diye konuştu. Avrupa'ya demir yolu bağlantısını Marmaray ile gerçekleştirdiklerini bildiren Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Marmaray'da günlük 300 tren hareketi var, 730 bin insanımız seyahat ediyor. Kuzey demir yolu olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü inşa ederken bıraktığımız çift hatlı bir demir yolu platformu var. Oradan yaklaşık 122 kilometre uzunluğunda, Gebze'den başlayıp Halkalı'ya kadar gidecek, iki havalimanını da birleştirecek, yüksek kapasiteli saate 200 kilometre hızdaki demir yolu projesinin fizibilite çalışmalarını bitirdik. Bu yıl içinde başlayıp 4-5 yıllık periyotta bitirip demir yolu ağımızın kapasitesini artırmış olacağız, hem de alternatif olacak."

KALKINMA YOLU

Uraloğlu, Kalkınma Yolu'nun Basra Körfezi Fav Limanı'ndan başlayacak ilk fazının bu yıl devreye alınacağını aktararak, "Kalkınma Yolu, Fav Limanı'ndan başlayıp Bağdat üzerinden Ovaköy Sınır Kapısı'na giren 1.200 kilometrelik demir ve kara yolu, enerji nakil hattı ve iletişim hatlarını da barındıracak. Irak tarafında proje bitme aşamasında, kuzey tarafını netleştirmeye çalışıyorlar. Finansmanla ilgili görüşmelerde model oluşturma noktasında bir yere geldik. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak ve Türkiye'nin içinde bulundu 4 ülke olarak yıl içinde buranın yapımıyla ilgili süreci başlatabilmek için gayret ediyoruz. Kalkınma Yolu'nun Türkiye tarafında yer alacak ve 2025 Yılı Yatırım Programı'na alınan Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin Ovaköy'e kadar olan kısmının ihalelerini yıl içinde yapmak istiyoruz" dedi.