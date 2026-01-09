Sosyal yardım ödemeleri artırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını belirtti. Bakan Göktaş, bu kapsamda Evde Bakım Yardımı'nın 13 bin 878 liraya, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin 9 bin 723 liraya, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının 15 bin 533 liraya, ağır silikozis hastalarının aylığının ise 14 bin 42 liraya yükseldiğini açıkladı. Göktaş, sosyal hizmet ve yardımların erişilebilirliğini ve etkinliğini artırmak için çalıştıklarını vurguladı.

67.7 MİLYAR DESTEK

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik 2006'da başlatılan aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan "Evde Bakım Yardımı" ile aylık ortalama 517 bin engelli vatandaşın desteklendiğini bildiren Bakan Göktaş, "2026 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya yükseldi. 2025 yılında toplam 67,7 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nda bulunduk" dedi. Göktaş, çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesi çerçevesinde, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti sunulduğunu anımsatarak, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ise ortalama 8 bin 198 liradan 9 bin 723 liraya yükseldi" bilgisini verdi.

ŞUBATTA ZAMLI ÖDEME

Ayrıca çocukların biyolojik ailelerinden ayrı kalmaları halinde devlet güvencesinde aile temelli bakım modelleri arasında yer alan koruyucu aile hizmetinin öncelikli olarak uygulandığını belirten Göktaş, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının 15 bin 533 liraya çıkarıldığını bildirdi. Bakan Göktaş, "Yapılan yeni düzenleme sonrasında şubat ayından itibaren sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız" dedi.