Sözleşmeli personele yarı zamanlı çalışma hakkı

Cumhurbaşkanlığı kararı ile sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı. Kararla birlikte Devlet memurlarına tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının, ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde sözleşmeli personele de kıyasen uygulanacak. Böylece kamuda görev yapan yaklaşık 500 bin sözleşmeli personel bu haktan yararlanabilecek. Yarı zamanlı çalışma hakkının kullanımında hizmetin gereği, pozisyon unvanı veya kurum bazlı ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda, haktan yararlanamayacak personeller Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda her zaman ailelerimizin yanında olmaya, çalışma hayatında iş-aile dengesini güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.