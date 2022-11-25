SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: O tarih ’Milat’ olacak! Sözleşmeli memura kadro için 3+1 kuralı nasıl değişecek?

BELEDİYE KANUNU NE DİYOR?

5393 sayılı yasanın söz konusu maddesinde belediyedeki sözleşmelileri şöyle tarif ediyor: "Söz konusu Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır"