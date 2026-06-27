S&P, ABD'nin kredi notunu "AA+" olarak teyit etti

S&P'nin ABD ekonomisine ilişkin yayımladığı değerlendirmede, ülkenin uzun vadeli kredi notunun "AA+", kısa vadeli kredi notunun ise "A-1+" olarak teyit edildiği bildirildi.

Açıklamada, uzun vadeli kredi notu görünümünün "durağan" olarak korunmasının, önümüzdeki birkaç yıl boyunca bütçe açıklarının yüksek seviyelerde kalmasına karşın istikrarlı bir görünüm sergileyeceği yönündeki beklentileri yansıttığı ifade edildi.

EKONOMİNİN DAYANIKLILIĞINA VURGU YAPILDI

S&P, iç ve dış politikadaki değişimlere rağmen ABD ekonomisinin güçlü ve dirençli yapısını koruyacağını öngördü.

Kuruluş, tarifelerden elde edilen güçlü gelirler başta olmak üzere vergi tahsilatındaki sağlam performansın, kamu maliyesindeki olası bozulmaları sınırlandırmasının beklendiğini belirtti.

Bununla birlikte, yapısal olarak yükselen faiz giderleri ile yaşlanan nüfusun kamu harcamalarını artırmasının etkisiyle genel yönetimin net borcunun 2029 yılına kadar Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yaklaşık yüzde 100'üne ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

KREDİ NOTU İÇİN YUKARI VE AŞAĞI YÖNLÜ SENARYOLAR PAYLAŞILDI

S&P, gelecek iki yılda kamu harcamalarının kontrol altına alınamaması veya vergi düzenlemelerinin gelirler üzerindeki etkisinin etkin şekilde yönetilememesi halinde bütçe açıklarının beklentilerin üzerine çıkabileceğini, bunun da kredi notu üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini bildirdi.

Buna karşılık, gelecek iki ila üç yıl içinde uygulanacak etkin mali politikalarla bütçe açıklarının kayda değer ölçüde azaltılması ve kamu borcunun düşüş eğilimine girmesi halinde kredi notunun yükseltilebileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, güçlü uzun vadeli ekonomik büyümenin mali disiplin adımlarıyla desteklenmesi durumunda kamu borç yükündeki artış hızının yavaşlayabileceği ve bunun ülkenin kredi profilini güçlendirebileceği değerlendirildi.

BÜYÜME TAHMİNLERİ AÇIKLANDI

S&P, ABD ekonomisinin 2026 yılında yüzde 2,1, 2027 yılında ise yüzde 1,9 büyümesini beklediğini duyurdu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör