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Giriş Tarihi: 22.07.2026 14:56

S&P'den TCMB için kritik faiz tahmini: Temmuzda sabit kalacak, dördüncü çeyreğe işaret edildi

S&P Global Market Intelligence, TCMB'nin 23 Temmuz Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmasını bekliyor. Kuruluş, enflasyondaki düşüşün sürmesi halinde faiz indirimi için en erken 2026'nın dördüncü çeyreğinin gündeme gelebileceğini öngörüyor.

S&P’den TCMB için kritik faiz tahmini: Temmuzda sabit kalacak, dördüncü çeyreğe işaret edildi
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Uluslararası kredi derecelendirme ve araştırma kuruluşu S&P Global Market Intelligence, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 23 Temmuz'da gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir hafta vadeli repo faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutacağını tahmin etti.

Kuruluşun değerlendirmesinde, küresel enerji fiyatlarındaki dalgalanma ile enflasyon beklentilerinin yüksek seyrini koruması nedeniyle temmuz ayında görülebilecek dezenflasyonun yeni bir faiz indirim sürecini başlatmak için yeterli olmayacağı ifade edildi.

S&P Global Market Intelligence Avrupa Ekonomisi Direktör Yardımcısı Andrew Birch, TCMB'nin temmuz toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğini öngördü.

BNE Intellinews'te yer alan habere göre, S&P analizinde haziran ayının ortasından itibaren küresel enerji fiyatlarına ilişkin beklentilerde yaşanan gerilemenin enflasyon risklerini bir miktar hafiflettiği belirtildi. Ancak temmuz ortasında Orta Doğu'da yeniden yükselen gerilim ve çatışmaların bu iyimser tabloyu sınırladığı vurgulandı.

Analizde, bölgedeki askeri hareketliliğin 2026'nın ikinci yarısında enerji fiyatlarının daha düşük seviyelerde dengeleneceği yönündeki beklentileri zayıflattığına dikkat çekildi.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN DÖRDÜNCÜ ÇEYREK BEKLENTİSİ

Andrew Birch, TCMB'nin faiz indirimine yönelik isteğine ilişkin mesajlar verse de para politikasında temkinli yaklaşımını sürdürdüğünü belirtti.

Birch, "Temmuz ayında enflasyonda görülebilecek olası gerilemenin yeni bir faiz indirim döngüsünü hemen başlatması beklenmiyor. Ancak önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş devam ederse, Merkez Bankası 2026'nın dördüncü çeyreğinde olası bir faiz indirimi için hazırlık yapabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomistler ve uluslararası finans kuruluşlarının ortak beklentisi de TCMB'nin 23 Temmuz'daki PPK toplantısında politika faizini sabit bırakacağı yönünde. Piyasalarda, Merkez Bankası'nın sonbahar öncesinde küresel enerji piyasalarındaki gelişmeleri ve aylık enflasyon verilerini izleyerek mevcut bekle-gör politikasını koruyacağı öngörülüyor.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #ORTA DOĞU #MERKEZ BANKASI #PARA POLİTİKASI KURULU

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S&P'den TCMB için kritik faiz tahmini: Temmuzda sabit kalacak, dördüncü çeyreğe işaret edildi
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