SPK, fonların tasfiyesinde süreyi 6 aya çıkardı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı bültende tasfiye usul ve esaslarına ilişkin daha önce açıklanan diğer hükümlerin geçerliliğini koruduğunu belirtterek tasfiye süresinin altı aya çıkarıldığını açıkladı.

Sürenin uzatılmasının, tasfiyeye konu fonların portföy yapıları ve piyasa koşulları dikkate alınarak varlıkların mümkün olduğunca uygun koşullarda satılmasına imkân sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

Açıklamada, "6 aylık süre, tasfiyenin mutlaka 6 ay süreceği anlamına gelmemekte olup, koşullara bağlı olarak daha erken sürede tamamlanabilir" denildi. Kurul, 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin süreçlerin yürütülmesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankasını yetkilendirmiş, tasfiyenin en fazla 3 ay içinde tamamlanmasını öngörmüştü.