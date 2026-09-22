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Giriş Tarihi: 22.09.2026

SPK, fonların tasfiyesinde süreyi 6 aya çıkardı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), daha önce İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütüleceğini ve üç ay içinde tamamlanacağını açıkladığı tasfiye sürecinde süreyi altı aya çıkardı.

SPK, fonların tasfiyesinde süreyi 6 aya çıkardı
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı bültende tasfiye usul ve esaslarına ilişkin daha önce açıklanan diğer hükümlerin geçerliliğini koruduğunu belirtterek tasfiye süresinin altı aya çıkarıldığını açıkladı.

Sürenin uzatılmasının, tasfiyeye konu fonların portföy yapıları ve piyasa koşulları dikkate alınarak varlıkların mümkün olduğunca uygun koşullarda satılmasına imkân sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

Açıklamada, "6 aylık süre, tasfiyenin mutlaka 6 ay süreceği anlamına gelmemekte olup, koşullara bağlı olarak daha erken sürede tamamlanabilir" denildi. Kurul, 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin süreçlerin yürütülmesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankasını yetkilendirmiş, tasfiyenin en fazla 3 ay içinde tamamlanmasını öngörmüştü.

#İŞ BANKASI #ZİRAAT BANKASI #TÜRKİYE İŞ BANKASI #SERMAYE PİYASASI KURULU #SPK

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SPK, fonların tasfiyesinde süreyi 6 aya çıkardı
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