SPK ile Polis Akademisi arasında finansal okuryazarlık iş birliği

Polis Akademisi Başkanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) arasında finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı ve SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün katılımıyla Polis Akademisi Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen programda, siber suçlara yönelik risklerin azaltılması hedeflendi.

"ÇAĞIMIZIN EN ÖNEMLİ PROBLEMLERİNDEN BİRİSİ DİJİTAL ALANDA İŞLENEN SUÇLAR"

Programda bir konuşma gerçekleştiren Balci, Polis Akademisi açısından da finansal okuryazarlığın son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, "Çağımızın en önemli problemlerinden birisi dijital alanda işlenen suçlar. Tabii gerek öğrencilerimiz gerek buradan mezun olduktan sonra polis memurlarımız ve polis yöneticilerimiz ellerindeki cep telefonu üzerinden kısa bir yoldan gerek Forex piyasalarına bilgi sahibi olmadan borsaya ve daha da kötüsü iddia ve bahis gibi bataklıklara saplanabilmektedir. Bunun son derece üzüntü verici neticeleri de oluyor" ifadelerine yer verdi.

Kolay para kazanma hırsının bir müddet sonra maalesef kişileri ekonomik zorluklara düşürdüğünü öne süren Balci, "Bu bataklıktan çıkamayan bazı arkadaşlar maalesef onları da kaybediyoruz. Bu bizim teşkilatımız açısından en önemli meselelerden birisi. Bugün kurumsal olarak Sermaye Piyasası Kurulu'yla bu eğitimleri vermek istiyoruz ki burada hem öğrencilerimizi hem de Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğümüz üzerinden polis memurlarımıza, teşkilatımıza yönelik kapsamlı bir finansal okuryazarlık dersi vermek suretiyle çağımızın en önemli tuzakları olan forex gibi kripto para gibi sanal bahis gibi çeşitli tuzaklara personellerimiz düşmesin" diye konuştu.

"POLİSİMİZE GEREKLİ FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİNİ VERMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

SPK Başkanı Gönül ise finansal okuryazarlığın toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılması için çalışmalara devam edeceklerini dile getirerek, "Polis Akademimizle yapacağımız bu protokol sayesinde iş birliğimizi daha da güçlendirerek polisimize de gerekli finansal okuryazarlık eğitimini vermek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugünün önemi ülkemiz için güvenliğimiz için en önemli unsurlardan biri olan Polis Akademimizin polisimizin bu eğitimle birlikte sadece fiziksel güvenlik unsuru olarak değil ama aynı zamanda mental ve finans alanındaki gelişmene de katkı bulunmayı istiyoruz. Günümüz dünyasında artık suçlar siber suçlara taşınmış ve finansal açıdan işlenen bu suçlar adeta bir milli güvenlik sorunu haline gelmeye başlamıştır. Bilindiği üzere başta sanal kumar yasa dışı bahis ve yasa dışı kripto işlemleri finansal okur yazarlığı düşük kesimler için oldukça büyük riskler içermektedir. Bütün çabamız finansal okuryazarlığının artmasıyla birlikte tüm bu risklere karşı gerekli önlemler açısından da bilinci oluşturmaktadır" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından SPK Başkanı Gönül ve Polis Akademisi Başkanı Balci, iş birliği protokollerini imzaladı.