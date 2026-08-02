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Giriş Tarihi: 2.08.2026

SPK: Rehber Taslağı henüz hazır değil

SPK: Rehber Taslağı henüz hazır değil
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kamuoyunda yer alan "Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Taslağı"nın tamamlandığı ve yürürlük tarihinin belirlendiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, rehber taslağının, önceki düzenleme çalışmalarında olduğu gibi yatırımcı haklarının korunması ile sermaye piyasalarının sağlıklı, şeffaf ve güvenilir bir yapıda işlemesi ilkeleri doğrultusunda hazırlandığı ifade edildi. Öte yandan, çalışmaların gerekli görülmesi halinde ilgili tarafların uyum sağlayabilmesi amacıyla yeterli geçiş sürelerinin tanınmasına yönelik hassasiyet gözetilerek yürütüldüğü kaydedildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#SERMAYE PİYASASI KURULU #SPK

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SPK: Rehber Taslağı henüz hazır değil
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