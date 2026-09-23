SPK tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısını açıkladı

Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) tasfiye edilen fonlar ve yatırım sayısına yönelik sayısal verileri paylaşan bir açıklama yaptı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül 2026 tarihli karar uyarınca 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edildiğini, söz konusu fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğunu açıkladı.

SPK, tasfiye konusu fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Son günlerde kamuoyunda tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin farklı bilgiler yer aldığı görülmüştür. Kurul Karar Organının 17/09/2026 tarihli kararları uyarınca 7 portföy yönetim şirketine (PYŞ) ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verilmiştir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre anılan fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişidir. Bu süreçte yatırımcılarımızın sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını önemle belirtmek isteriz.

Sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişi, yatırımcılarımızın haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda Kurulumuz görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

ÜST SINIR KALDIRILDI

Öte yandan SPK geçtiğimiz gün hisse pay geri alımları için resmi internet sitesinden kritik bir açıklama yaptı. Buna göre ikinci bir karara kadar hisse pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kurul Karar Organı'nın i-SPK 22.9.a (22/09/2026 tarihli ve 60/1711 s.k.) sayılı İlke Kararı: Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca gerçekleştirilecek pay geri alımlarında ikinci bir duyuruya kadar; II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmamasına karar verilmiştir.