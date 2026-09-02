SPK’dan borsa dışı pay satışlarına yeni sınırlama

Sermaye Piyasası Kurulu, fiili dolaşımdaki pay oranına göre bazı ortaklıkların sermayesini temsil eden payların veya oy haklarının belirli oranların üzerinde borsa dışında satılmasına yönelik yeni bir ilke kararı aldı. Pay Tebliği'nin 27'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki kişilerin herhangi bir 12 aylık dönemde gerçekleştirebileceği borsa dışı pay satışlarına sınırlama getirildi. Fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 50'nin üzerinde olan ortaklıklarda, ortaklık sermayesini temsil eden payların veya oy haklarının yüzde 2'sinden fazlası borsa dışında satılamayacak. Fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 50 ve altında olan ortaklıklarda ise söz konusu sınır, ortaklık sermayesini temsil eden payların veya oy haklarının yüzde 4'ü olarak uygulanacak. Bu sınırların hesaplanmasında özel emir, BİAŞ Toptan Satışlar Pazarı (TSP) veya virman/devir yöntemleriyle gerçekleştirilen satışlar da dikkate alınacak. Belirlenen oranları aşan miktarda payın söz konusu yöntemlerle devredilmek istenmesi halinde, tebliğin 27'nci maddesinin 5'inci fıkrası ile 15'inci maddesinde yer alan şartlar uygulanmaksızın devir öncesinde pay satış bilgi formu hazırlanarak kurulun onayına sunulacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör