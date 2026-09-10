SPK’dan Borsa İstanbul’a yeni kriterler

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler, yatırımcılar ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) süreçlerini yakından ilgilendiren kritik kararlara imza attı. Şeffaflığı artırmayı hedefleyen yeni düzenlemeyle birlikte pay sahipliği bildirim sınırı düşürülürken, fiili dolaşımdaki pay (FDP) tanımı baştan aşağı yenilendi.

YENİ EŞİK YÜZDE 3

SPK'nın kararına göre, 11 Eylül'den itibaren borsada işlem gören şirket sermayelerindeki pay sahipliği bildirim yükümlülük sınırı yüzde 3 olarak uygulanacak. Böylece, mülkiyet yapısındaki değişimlerin kamuoyuna daha erken ve şeffaf şekilde duyurulması amaçlanıyor. MKK ise doğrudan yüzde 3 ve üzeri paya sahip kişiler ile serbest fonlar dahil dolaylı yoldan yüzde 10 ve üzeri payı bulunan gerçek ve tüzel kişi tablolarını anlık güncelleyecek.

KAVRAMLAR DEĞİŞTİ

Yeni kararla birlikte fiili dolaşımdaki pay kavramı doğrudan "halka açıklık oranını gösteren kavram" olarak tanımlandı. FDP oranı; MKK tarafından izlenebilen fiili dolaşımdaki pay adedinin, MKK izlemesindeki toplam pay adedine bölünmesiyle hesaplanacak. SPK, piyasadaki likiditeyi ve gerçek halka açıklık oranını doğru yansıtmak amacıyla birçok pay grubunu FDP hesabının dışında bıraktı. Bunlar arasında kamu tüzel kişilikleri, şirket kurucuları ve konsolidasyona tabi ilişkili kuruluşların elindeki paylar, şirket sermayesinin yüzde 10 veya daha fazlasına sahip ortakların paylar, yönetim kurulu, denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcısı gibi üst düzey yöneticilerin sahipliğindeki paylar, şirketlerin pay geri alım kararları kapsamında topladığı hisseler, hukuken kısıtlı, yasaklı, hacizli paylar ile mevzuat kapsamındaki özkaynak/kredi teminatları dışındaki teminatlı paylar, şirket sandık/vakıf payları ile yurt dışı piyasalarda işlem gören paylar bulunuyor.



MANİPÜLASYON OPERASYONU: 4 GÖZALTI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun başvurusu üzerine "bySerez" isimli X hesabında yapılan paylaşımlara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Hesaptan 1 Mart 2023 ile 1 Ağustos 2023 tarihleri arasında Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören EYGYO, AHGAZ, TERA, BVSAN, A1CAP, SNICA, KAYSE, OBASE ve SOKE hisselerine yönelik paylaşımlar yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında söz konusu paylaşımlar nedeniyle "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçundan 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Deniz YUSUFOĞLU / SABAH

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör