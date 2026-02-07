SPK’dan borsada 12 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Euro Trend Yatırım Ortaklığı AŞ'ye (ETYAT) Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca 12 kişiye 9 Şubat 2026 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

MAKUL ŞÜPHE TESPİTİ

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, ETYAT paylarında yapılan işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1'inci maddesi (piyasa dolandırıcılığı) veya 104'üncü maddesinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunduğu belirtildi.

YATIRIMCILARIN KORUNMASI VURGUSU

Kurul, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla söz konusu kararı aldığını vurgularken, işlemlerin yapay piyasa oluşturma şüphesi taşıdığına dikkat çekti.

SPK'nın haftalık bülteninde yer alan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Euro Trend Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde, 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 veya 104'üncü maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanılarak, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca 12 kişi hakkında 9 Şubat 2026 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir."