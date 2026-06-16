SPK’dan finansal okuryazarlık vurgusu: Dijital çağda en güçlü güvencemizdir

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla 'Sosyal Medya Dolandırıcılıklarına Karşı Güvencemiz Finansal Okuryazarlığımız' temasıyla hayata geçirilen 8'inci Resim ve Kompozisyon Yarışması'nın ödül töreni, kurul binasında gerçekleştirildi. SPK Başkanı Mahmut Sütcü, finansal okuryazarlığın, bireyleri karşı karşıya kalabilecekleri risklerden koruyan en önemli yetkinliklerden biri olduğunu vurguladı. Sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerinin giderek çeşitlendiğine dikkati çeken Sütcü, bireylerin erken yaşlarda finansal bilgi ve bilinçle donatılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

'İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLLERİYLE TOPLUMA ULAŞMAKTAYIZ'

Sütcü, "Finansal okuryazarlık, dijital çağda en güçlü güvencemizdir. Kurul olarak finansalokuryazarlik.gov.tr platformuyla, yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerimizle, kurumlarla yaptığımız iş birliği protokolleriyle toplumun tüm kesimlerine ulaşmaktayız. Finansal okuryazarlık yalnızca tasarruf ve yatırım alışkanlığı kazandırmakla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda bireylerin güvenilir bilgiye ulaşabilme, riskleri değerlendirebilme ve bilinçli karar verebilme becerilerini geliştirerek sosyal medya dolandırıcılıkları, kumar ve yasa dışı bahis faaliyetleri, paravan hesaplar üzerinden yürütülen finansal suçlar ile yüksek risk içeren yatırım ve kripto varlık vaatlerine karşı daha bilinçli ve dirençli olmalarına da katkı sağlıyor" dedi.

YARIŞMA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Öğrencilerin yarışma kapsamında hazırladığı eserlerin finansal farkındalık konusunda sevindirici bir bilinç düzeyine işaret ettiğini kaydeden Sütcü, ortaokul 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencileri için resim, lise öğrencileri için kompozisyon kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmanın ülke genelinde büyük ilgi gördüğünü söyledi. Yarışmaya katılan öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri tebrik eden Sütcü, organizasyona katkı sunan kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti. Ödül töreninde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör