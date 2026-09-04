SPK’dan kriptoya yapay zeka adımı

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türk uyruklu olmayan gerçek kişilere, yakın alan iletişimi özelliği olan pasaport bulundurmaları şartıyla aracı kurumlara, portföy yönetim şirketlerine ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarına müşteri olabilme imkânı tanıdı. SPK'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğine göre, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları, sürekli iş ilişkisinin tesis edildiği tarihte Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik tespitini Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın (ICAO) 9303 sayılı standardına uygun, yakın alan iletişimi özelliği olan pasaport kullanmak suretiyle uzaktan kimlik tespiti yoluyla yapabilecek.