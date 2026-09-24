SPK’dan nakit ve varlık çıkışlarına tedbir

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yerinde inceleme faaliyetleri ve fon soruşturması kapsamında yeni bir karara imza attı. Alınan karara göre; aralarında Tera Yatırım ve A1 Capital'in de bulunduğu altı aracı kurum nezdindeki varlık ve nakit çıkışlarına kısıtlama getirildi. Kurul tarafından yapılan değerlendirmede; Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ nezdinde gerçekleştirilen incelemelerde görülen lüzum üzerine, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 96. maddesi uyarınca önleyici tedbirlerin uygulandığı belirtildi. Kararın; yatırımcıların varlıklarına halel getirilmemesi, olağan dışı ve şüpheli transferlerin engellenmesi amacıyla Kurulca aksi yönde bir bildirim yapılıncaya kadar geçerli olacağı kaydedildi. Alınan karar doğrultusunda; olağan nakit ve varlık çıkışlarının (İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ yükümlülükleri, yasal ödemeler, vergi ödemeleri vb.) gerçekleştirilmesine izin verilirken, şüpheli ve olağan dışı tüm nakit ve varlık hareketlerinin engellenmesi kararlaştırıldı. SPK, aynı tedbirlerin A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Pusula Yatırım Menkul Değerler AŞ bakımından da uygulanmasına karar verdi. Öte yandan 131 fondaki yatırımcı sayısının 455 bin 758 olduğu açıklandı.

11 KİŞİNİN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında savcılık, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da aralarında olduğu 11 zanlının mal varlıklarına el konulmasını talep etti. Talebi değerlendiren sulh ceza hakimliği, şüphelilerin mal varlıklarına el konulması kararı verdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör