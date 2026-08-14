SPK’dan sürdürülebilir finansman için yeni düzenleme: Yüzde 50 indirim geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), çevreye ve topluma olumlu etki sağlayan yatırımların sermaye piyasaları yoluyla finansmanını desteklemek amacıyla yeni düzenlemeler yaptı. Kurul Karar Organı'nın i-SPK 128.29 sayılı ilke kararıyla "Yeşil, Sürdürülebilir ve Sosyal Sermaye Piyasası Araçları Rehberi" ile "Sürdürülebilirlik Bağlantılı Sermaye Piyasası Araçları Rehberi" kabul edildi.

SOSYAL PROJELER DE KAPSAMA ALINDI

SPK açıklamasına göre, yeşil borçlanma aracı, sürdürülebilir borçlanma aracı, yeşil kira sertifikası ve sürdürülebilir kira sertifikası rehberine sosyal projeler de dahil edildi.

Düzenlemeyle belirli bir kitle için olumlu sosyal sonuçlara ulaşmayı hedefleyen projelerin finansmanının da desteklenmesi amaçlanıyor.

Yeşil, sürdürülebilir ve sosyal sermaye piyasası araçları, yeşil ve sosyal projeler, sermaye piyasası aracı çerçeve belgesi, raporlamalar ve dış değerlendirme hizmetlerine ilişkin düzenlemeler de rehber kapsamında yer alıyor.

ULUSLARARASI STANDARTLAR ESAS ALINDI

SPK, yeşil, sürdürülebilir ve sosyal sermaye piyasası araçları rehberini, finansal piyasalarda küresel standart haline gelen Uluslararası Sermaye Piyasaları Derneği'nin yeşil tahvil, sürdürülebilir tahvil ve sosyal tahvil ilkelerini esas alarak hazırladı.

Sürdürülebilirlik bağlantılı sermaye piyasası araçlarına ilişkin rehber ise uluslararası sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil ilkeleri esas alınarak oluşturuldu.

SPK açıklamasında, "Yeni bir araç olarak sürdürülebilirlik bağlantılı sermaye piyasası araçlarına yönelik düzenleme yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İHRAÇÇILARA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ GETİRİLİYOR

Sürdürülebilirlik bağlantılı sermaye piyasası araçlarında temel performans göstergelerinin seçimi, sürdürülebilirlik performans hedeflerinin belirlenmesi, sermaye piyasası araçlarının özellikleri, raporlama ve doğrulama olmak üzere 5 temel bileşen öngörüldü.

İhraççıların önceden tanımlanmış, ölçülebilir ve mümkün olduğunca kıyaslanabilir sürdürülebilirlik hedefleri ile temel performans göstergeleri belirlemesi ve bunların performansını dış değerlendirme ile doğrulatması öngörülüyor.

Belirlenen hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlı olarak sermaye piyasası araçlarının kupon ödemelerinde veya diğer finansal ya da yapısal özelliklerinde değişiklik yapılabilmesinin de önü açıldı.

SPK, önceki rehberden farklı olarak dış değerlendirme hizmetlerinin yalnızca ikinci taraf görüşü ve doğrulama hizmeti olarak belirlenmesine karar verdi. Kurula başvuru süreci, özel durum açıklamaları ve raporlamalara ilişkin esasların da daha açık ve anlaşılır hale getirildiği, ilgili sürelerin belirlendiği bildirildi.

KURUL ÜCRETLERİNDE YÜZDE 50 İNDİRİM

SPK, çevreye, sürdürülebilirliğe ve topluma olumlu etki sağlayacak yatırımların sermaye piyasaları yoluyla finansmanını teşvik etmek amacıyla önemli bir adım daha attı.

Buna göre, rehberler kapsamındaki sermaye piyasası araçlarının ihracında sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca alınacak Kurul ücretlerinde yüzde 50 oranında indirime gidilmesine karar verildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör