SPK’den 12 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde birçok başvuruyla ilgili kararını duyurdu.

Buna göre Kurul, Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 270 milyon TL'lik bedelsiz sermaye artırımı talebine onay verdi. Ayrıca şu şirketlerin borçlanma aracı ihraç başvuruları uygun bulundu:

EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama AŞ (750 milyon TL)

Tera Finans Faktoring AŞ (600 milyon TL)

İş Finansal Kiralama AŞ (14 milyar TL)

BNP Paribas Finansal Kiralama AŞ (3 milyar TL)

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ (5 milyar TL)

Emir Varlık Yönetim AŞ (1 milyar 200 milyon TL)

Koç Finansman AŞ (1 milyar 150 milyon TL)

Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ (1 milyar TL)

Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi AŞ (5 milyar TL)

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ (6 milyar TL)

Yıldızlar İnşaat ve Ticaret AŞ (2 milyar 500 milyon TL)

ADM Elektrik Dağıtım AŞ (500 milyon dolar)

SPK ayrıca, ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar TL'lik ve Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama AŞ'nin 400 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.

Son olarak, Emlak Katılım Portföy Yönetimi AŞ'ye faaliyet izni verilmesi ile birlikte portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetkisi de tanındı.