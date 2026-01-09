Stablecoin işlemlerinde 2025 rekoru: Hacim 33 trilyon dolara ulaştı

Stablecoin'lerin toplam işlem hacmi geçtiğimiz yıl 33 trilyon dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bu hacmin önemli bir bölümünü 18,3 trilyon dolarla USDC oluştururken, onu 13,3 trilyon dolarlık işlem hacmiyle takip eden diğer stablecoin izledi. Özellikle 2025'in dördüncü çeyreğinde kaydedilen 11 trilyon dolarlık hacim, dönemsel bazda da tarihi bir zirveye işaret etti.

Analistler, stablecoin kullanımındaki bu güçlü artışın önümüzdeki yıllarda da süreceğini belirtiyor. Mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde toplam stablecoin ödeme akışlarının 2030 yılına kadar 56 trilyon doları bulabileceği tahmin ediliyor.