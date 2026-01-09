Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 9.01.2026 15:28 Son Güncelleme: 9.01.2026 15:30

Stablecoin işlemlerinde 2025 rekoru: Hacim 33 trilyon dolara ulaştı

Stablecoin işlemleri, 2025 yılında ABD’de kripto dostu politikaların etkisiyle rekor seviyelere ulaştı.

Stablecoin işlemlerinde 2025 rekoru: Hacim 33 trilyon dolara ulaştı
Stablecoin'lerin toplam işlem hacmi geçtiğimiz yıl 33 trilyon dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bu hacmin önemli bir bölümünü 18,3 trilyon dolarla USDC oluştururken, onu 13,3 trilyon dolarlık işlem hacmiyle takip eden diğer stablecoin izledi. Özellikle 2025'in dördüncü çeyreğinde kaydedilen 11 trilyon dolarlık hacim, dönemsel bazda da tarihi bir zirveye işaret etti.

Analistler, stablecoin kullanımındaki bu güçlü artışın önümüzdeki yıllarda da süreceğini belirtiyor. Mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde toplam stablecoin ödeme akışlarının 2030 yılına kadar 56 trilyon doları bulabileceği tahmin ediliyor.

