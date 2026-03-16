Staj programına başvurular uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Ocak'ta Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı kapsamında duyurulan Ulusal Staj Programı'na başvurular 31 Mart'a kadar uzatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından "Gençler, bu paylaşım sizler için" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı himayelerinde uyguladığımız Ulusal Staj Programı'na başvuruları 31 Mart'a kadar uzatıyoruz. Kamu kurumlarında ve özel sektörde staj fırsatları yakalamak için başvuru yapmayı unutmayın" dedi.



ÇEYREK MİLYONU AŞTI

Staj programı hakkında detaylı bilgiye "https://ulusalstajprogrami.iskur. gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor. Gençlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve iş hayatına geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan Ulusal Staj Programı'na şubat ayı ortasına kadar 252 bin genç başvuru yaptı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bünyesinde yürütülen programla gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi ve staj imkânlarının tüm üniversite bölümlerine yaygınlaştırılması hedefleniyor. "İŞKUR'la Geleceğini Şekillendir" sloganıyla üniversite gençlerini staj imkânına kavuşturan programa, başvuruların sona ermesinin ardından adayların eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performansı, becerilerini artırmaya yönelik çalışmaları ve başarıları göz önünde bulundurularak, akademik, mesleki, sanatsal, sosyal ve sportif yeterlilik puanları oluşturulacak. İşverenler, öğrencilerin kimlik ve üniversite bilgilerini görmeden sadece söz konusu yeterlilik alanlarında aldıkları puanlar üzerinden adaylara staj teklifi gönderecek.



BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Ulusal Staj Programı'na 1 Ocak tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış kişiler (1 Ocak 1991 ve sonrasında doğmuş olanlar) başvurabiliyor. Başvuru yapacak adayların, Türkiye, KKTC veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün eğitim programlarında aktif öğrenci olmaları ve 4 üzerinden en az 2,00 (veya muadili) not ortalamasına sahip olmaları gerekiyor.

BAŞVURU AŞAMALARI

GİRİŞ YAP: Ulusal Staj Programı'na e-Devlet ile giriş yap.

E-DEVLET AŞAMASINI TAMAMLA: e-Devlet aşamasını gelen bilgileri kontrol edip onaylayarak tamamla.

BAŞVURU FORMUNU DOLDUR: Başvuru Formunu her bir soruda belirtilen kriterlere göre doldur ve başvurunu tamamla.

FIRSATLARI YAKALA: Başvuru süreci kapandıktan sonra işverenlerden gelen teklifleri inceleyip istediklerini kabul etmek için Ulusal Staj Programı'na düzenli olarak takip et.