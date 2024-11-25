Stokçuların planı tutmadı





FİYATLAR YÜKSELMEZ



İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı ise firmaların nakde dönme eğilimlerinin etkisiyle stokları erittiğine dikkat çekti. Bu durumun ayrıca emtia fiyatlarında da sürpriz artışlar beklenmediğine işaret ettiğini ifade eden Taycı, "İhracatçı ya da sanayici, elindeki duran stoğun enflasyon ile birlikte artmayacağını bilecek ve nakde dönmeye başlayacak.



Deposundaki stok, enflasyonla doğru orantılı bir şekilde artıyorsa, stok yapma eğilimi de artabilir. Ama şu anda fiyatlamada bu gözükmüyorsa mevcut stoğu, nakde dönme eğilimi artar" dedi. Taycı, finansmana erişimde sıkıntı olduğunun altını çizdi.