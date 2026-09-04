Stratejik yatırıma kredide yeni dönem

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yatırım projelerinin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti. Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliğiyle "Öncelikli Finansman Belgesi" uygulaması hayata geçirildi. Belge, Bakanlığın belirlediği öncelik kriterlerini karşılayan projeler için kredi tahsisatının yapılmasının uygun olduğunu gösterecek.

100 MİLYON LİRALIK EŞİK

Yeni düzenlemeyle imalat sanayisine yönelik teşvik belgesi sahibi yatırımcılar, finansman başvurusundan önce Bakanlıktan Öncelikli Finansman Belgesi almak için başvurabilecek. Bu kapsamda başvurulacak projelerde, Ar-Ge harcamaları dahil öngörülen toplam yatırım tutarının en az 100 milyon lira olması şartı aranacak. Stratejik yatırımlar için kullanılan TSP Belgesi başvurularında ise yatırım büyüklüğü eşiği 1 milyar lira olarak belirlendi. Bu başvurularda yatırımcının bilançosundaki ödenmiş sermayesinin en az 50 milyon lira olması gerekecek.

50 PUAN YETERLİ

Öncelikli Finansman Belgesi başvurularında TSP Belgesi sürecindeki teknik komite değerlendirmesi uygulanmayacak. Teşvik programları kapsamında düzenlenmiş teşvik belgesine sahip yatırımlara ek değerlendirme yapılmadan belge verilecek. Diğer başvurular ise belirlenen kriterlere göre puanlanacak. 50 ve üzeri puan alan projeler Öncelikli Finansman Belgesi almaya hak kazanacak. Düzenleme kapsamında stratejik öncelikli ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar, teknoloji alanlarında geliştirme ve üretim faaliyetleri ile kritik hammaddelerin elde edilmesi ve yüksek katma değerli süreçlerden geçirilmesine yönelik projeler de destek kapsamına alındı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör