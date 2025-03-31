Stratejik yatırımlara hukuki güvence

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi" ile teşvik sistemi daha etkin ve hedef odaklı hale geliyor. Yeşil ve dijital dönüşümü, teşvik politikalarına entegre etmek de yeni sistemin öncelikleri arasında yer alıyor. Teşvik sistemiyle, Türkiye'nin kritik teknolojilerde yetkinliğini artıracak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak ve uluslararası rekabet gücünü yükseltecek stratejik öneme sahip projeler desteklenecek. Küresel ekonomide giderek daha önemli bir yer edinen öncelikli alanlarda, büyük ölçekli nitelikli yatırımlara yönelik uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye ilgisini artırmak amacıyla, mevzuat değişikliklerinin yatırımın sürdürülebilirliğine muhtemel olumsuz etkilerini minimize edecek proje bazlı risk azaltma uygulamaları hayata geçirilecek, yatırımcılara hukuki güvence verilecek. Büyük ölçekli yatırımlar özelinde mevzuat değişikliklerinin etkilerini sınırlandıracak teşvik unsurlarına, Proje Bazlı Teşvik Kararlarında yer verilecek. Türkiye'yi kritik alanlarda yatırımların odağı haline getirmek üzere yatırımcıyı yatırımla ilgili risklere karşı dirençli hale getirecek düzenlemeler uygulamaya alınacak.Yeni yatırım teşvik sistemi, "Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi" ve "Sektörel Teşvik Sistemi" olmak üzere iki temel bileşen üzerine yapılandırılacak. "Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi" altında "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi", "Yerel Kalkınma Hamlesi" ve "Stratejik Hamle" programları yer alacak. Bunlar proje odaklı yürütülecek.