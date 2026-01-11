Su fiyatları enerjiyi solladı: CHP'li belediyeler "bedava vereceğiz" dediler, sözlerini tutmadılar

6 YILDA 16 KEZ ZAM

İstanbul'da 2019 yılında suyun metreküp fiyatı 4 TL iken, geçen 6 yılda suya 16 kez zam yapıldı ve bugün metreküpü 52 TL'ye ulaştı. Zam oranı ise böylece yüzde 1.200'lere ulaştı. İstanbul'da "Suyu ucuzlatacağız, bedava yapacağız" vaatleriyle belediyeyi kazanan CHP, Ankara'dan sonra İstanbul halkını Türkiye'nin en pahalı suyuna mahkum etti.

2019 yerel seçimleri öncesinde "Suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın döneminde su fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Göreve geldiğinde metreküpü 5 TL olan suyun fiyatı, 156.19 TL'ye kadar çıktı. Yapılan toplam zam oranı yüzde 3024'e ulaştı. Su faturaları, birçok hanede elektrik faturalarını geride bıraktı.