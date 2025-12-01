Su kıtlığına ‘hava’ çözümü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, dünyada ilk kez ülkeleri tarafından geliştirilen havadan su üretme kapasitesine sahip makinenin Türkiye'de de kullanılması için Tarım ve Çevre bakanlıklarıyla görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Zahiri, projenin Türkiye'nin COP-31'e evsahipliği yapacağı döneme denk gelmesinin önemli olduğunu belirtirken, proje kapsamında üretilecek cihazlarla konutlarda havadan içme suyu üretimi yapılabileceğini ifade etti. BAE ve Türkiye arasındaki turizm trafiğinin 2019 yılından bu yana yüzde 50'nin üzerinde büyüdüğünü kaydeden Zahiri, "Geçen yıl Türkiye'yi 1.2 milyon BAE ve Körfez İşbirliği Konseyi vatandaşı ziyaret ederken, 250 binden fazla Türk turist BAE'yi ziyaret etti" dedi.İki ülke arasındaki 50 milyar dolarlık orta vadeli ticaret hedefine ulaşmak için mevcut ticaretin yüzde 60'ından fazlasını oluşturan lojistik, tarım teknolojisi, yenilenebilir enerji, imalat ve dijital ticaret sektörlerinde entegrasyonun derinleştirmesi gerektiğine dikkat çeken Zahiri şunları söyledi: "BAE'nin 2020 yılından bu yana Türkiye'nin bilişim, elektronik, ulaştırma ve gayrimenkul sektörlerine yaptığı 1 milyar dolarlık yatırımların üzerine inşa edilerek büyümeyi hızlandıracaktır. Limanlar, lojistik ve enerji sektörlerindeki 50 milyar doları aşan taahhütler, hızlı ilerleme için ivmeyi daha da artırmaya işaret etmektedir." Ülke olarak enerji, çevre ve su sıkıntılarına çok önem verdiklerinin altını çizen Zahiri, "Elçilik olarak bir müjde vermek istiyorum. Türkiye Tarım ve Çevre Bakanlıkları ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu ürünle havayı suya dönüştürüyoruz. Makine ile konutlarda içme suyu üretilebilecek" dedi. Zahiri, ülkelerinde üretilecek cihazların Türkiye'ye getirilerek kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını belirtti."Ma Hawa" adı verilen makine hava moleküllerini suya dönüştürüyor. Bu cihazlar hem iç hem de dış mekânda kullanılabilirken ürünün su kıtlığına çözüm sunması hedefleniyor.Üretilen su kimyasal kirleticilerden (sodyum, sülfat ve nitrat gibi) arındırılırken su, alkali ve elektrolit su olabilmesi için gerekli minerallerle zenginleştiriliyor.Su üretimi için ortam havası, partikülleri gidermek için bir hava filtresinden geçiriliyor. Hava, çiğ noktasının altında soğutulduğu bir ısı eşanjörü üzerinden geçiyor ve su buharının damlacıklar halinde yoğunlaşmasına neden oluyor. Yoğuşan su bir depolama tankında toplanıyor. Su birden fazla filtreden geçirilerek UV lambası kullanılarak sterilize ediliyor. Saf, minerali ayarlanmış su, musluk aracılığıyla haznede depolanıyor.BAE Ankara Büyükelçiliği, ATO Congresium'da Emirlik Evi (Emirati House) konseptiyle kültür buluşması gerçekleştirdi. 2 gün süren programlarda deniz, çöl ve dağ hikâyelerinden geleneksel atölye ürünlerine, halk danslarından BAE gastronomisine, kısa film gösterimlerinden ulusal gün kutlamasına uzanan içerikler ile BAE kültürü anlatıldı. Ülkenin geleneksel halk danslarından biri olan Harbiya performansı da gerçekleştirildi.