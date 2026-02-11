Su tasarrufu hedefi yüzde 50’nin üstü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep'te düzenlenen Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları Sonuç Konferansı'na katıldı. Yumaklı, Gaziantep'te dünyadaki 2.3 milyar tonluk gıda israfına dikkati çekerek tarımda modern sulamayla yüzde 50 tasarruf hedeflediklerini duyurdu. Yumaklı, Gaziantep'te her yıl 50 bin hanenin elektriğinin atıklardan üretildiğini hatırlatarak atık yönetiminde Gaziantep'i örnek gösterdi.

250 KİLOMETREKÜP İSRAF

Dünyadaki gıda ve su krizine dikkat çeken Yumaklı, Türkiye'nin yeni dönem stratejisinin "zihniyet dönüşümü" ve "yerel çözümler" üzerine kurulduğunu vurguladı. Küresel ölçekte her yıl 2,3 milyar ton gıdanın israf edildiğini belirten Yumaklı, "Bu gıdanın üretimi için kullanılan su miktarı, yılda yaklaşık 250 kilometreküp seviyesindedir. Bu tablo bize çok net bir gerçeği göstermektedir. Gıda israfı, aynı zamanda kaynak ve en önemlisi su israfıdır" diye konuştu.

ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜ

Su verimliliği konusunda yürütülen çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını söyleyen Bakan Yumaklı, özellikle tarımsal sulamada modern sistemlere geçişin hızlandığını belirterek "Tarımda dijital ve sensör tabanlı sulama teknolojileriyle yüzde 40'a varan su tasarrufu sağlanmıştır. Modern sulama sistemleriyle sulanan alan oranı yüzde 33'e ulaşmıştır. Hedefimiz, bu oranı yüzde 50'nin üzerine çıkarmaktır" ifadelerini kullandı. Yumaklı, "Suda sıfır kayıp" ilkesinin sadece bir kampanya değil bir zihniyet dönüşümü olduğunu belirterek "Amacımız; her damlanın hesabını yapan bir toplum bilinci oluşturmaktır" dedi.

GAZİANTEP ÖRNEĞİ

Gaziantep'in sanayi ve gastronomi gücünün yanı sıra sıfır atık yönetimindeki başarısına da değinen Yumaklı, kentin bu alandaki somut kazanımlarını örnek gösterdi. Gaziantep'te atığın ekonomik bir değere dönüştüğünü belirten Yumaklı, "Yıllık yaklaşık 650 bin ton evsel atıktan elde edilen enerjiyle, yaklaşık 50 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması, atığın çevresel bir yük olmaktan çıkarılarak ekonomik bir değere dönüştürüldüğünün en somut örneğidir" dedi.