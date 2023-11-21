Su ürünleri ihracatı 2 milyar $’a ulaşacak

Tarımve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünleri ihracatının yıl sonuna kadar 2 milyar dolara yaklaşmasını beklediklerini bildirdi. Yumaklı, 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, fırtına ve sağanaktan etkilenen balıkçılara "geçmiş olsun" dileğini iletti.Sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde denizlerdeki sucul varlıkları korurken balıkçılık sektörünü de desteklemeye devam edeceklerini belirten Yumaklı, son 20 yılda balıkçılara 17.9 milyar lira ÖTV indirimli yakıt desteği, 12.6 milyar lira yetiştiricilik desteği, 341.9 milyon lira küçük ölçekli balıkçılık desteği verdiklerinin altını çizdi. Yumaklı, bu kapsamda toplam 30.8 milyar lira ödeme yapıldığını söyledi. Türkiye'nin 2022'de su ürünleri ihracatının 1.7 milyar dolara ulaştığını anımsattı. Yumaklı, şöyle devam etti: "2023 sonunda su ürünleri ihracatının 2 milyar dolara yaklaşmasını bekliyoruz. Türk balıkçılar sahip oldukları kapasitenin değerlendirilmesine yönelik imzalanan anlaşmalarla Atlantik'ten Hint Okyanusu'na kadar uluslararası sularda avcılık yapıyor. Balıkçılarımız, ülke sularında avlanan balık miktarının en az 3 katı olan yaklaşık 1 milyon ton balığı, uluslararası sularda, okyanuslarda avlamaktadır."Balıkçılık ve su ürünleri sektörünün sorunları için Meclis'te komisyon kurulmasının önemine dikkati çeken Yumaklı, komisyonun hazırlayacağı raporun yol gösterici olacağının altını çizdi. Doğal kaynakların sonsuz olmadığını da vurgulayan Yumaklı, sadece balıkların değil deniz ekosisteminin tamamının korunması gerektiğine işaret etti. Yumaklı, 15 ayrı türden balığı su kaynaklarına bıraktıklarını bildirerek, Cumhuriyetin 100. yılında balıklandırma miktarını 100 milyon adede çıkardıklarını kaydetti.TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımın iklim değişikliğinden en çok etkilenen sektörlerden olduğunu kaydetti. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun bugüne kadar kırsal alandaki 1.191 yenilenebilir enerji projesine 2.4 milyar lira hibe desteği sağladığını, bu hibelerle kırsalda 4.5 milyar liralık yatırımın hayata geçirildiğini aktaran Yumaklı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından da 968 projeye 413 milyon destek sağlandığını söyledi. Yumaklı, "Tarımda yenilenebilir enerji projelerine TKDK ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü aracılığıyla toplamda yaklaşık 2.8 milyar lira destek sağladık" dedi.