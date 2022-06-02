Su ürünleri üretimi yüzde 1,8 arttı

TÜİK'in su ürünleri üretimine ilişkin yaptığı açıklamaya göre, su ürünleri üretimi 2021 yılında önceki yıla göre yüzde 1,8 artarak 799 bin 851 ton olarak gerçekleşti. Üretimin yüzde 32,8'ini avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları, yüzde 4,1'ini avcılık yoluyla elde edilen diğer deniz ürünleri, yüzde 4,1'ini avcılık yoluyla elde edilen iç su ürünleri ve yüzde 59'unu yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.
EN ÇOK AVLANAN BALIK HAMSİ
Avcılık yoluyla yapılan toplam üretim 328 bin 165 ton olurken, yetiştiricilik üretimi 471 bin 686 ton olarak gerçekleşti. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 10,9 azaldı, iç su ürünleri avcılığı yüzde 0,1 arttı. Avlanan deniz balıkları miktarı 262 bin 297 ton olarak gerçekleşti. Avlanan deniz balıklarının türlerine göre dağılımı incelendiğinde, hamsi 151 bin 598 ton ile en yüksek miktarda avlanan balık oldu. Hamsiyi 28 bin 41 ton ile çaça ve 19 bin 590 ton ile istavrit (kraça) takip etti.
YETİŞTİRİCİLİK YÜZDE 11,9 ARTTI
Yetiştiricilik yoluyla yapılan üretim 2021'de yüzde 11,9 arttı. Yetiştiriciliğin 335 bin 644 tonu denizlerde, 136 bin 42 tonu iç sularda gerçekleşti. Yetiştirilen en önemli balık türü iç sularda 135 bin 732 tonla alabalık, denizlerde ise 155 bin 151 tonla levrek ve 133 bin 476 tonla çipura oldu.