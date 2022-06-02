Su ürünleri üretimi yüzde 1,8 arttı





EN ÇOK AVLANAN BALIK HAMSİ



Avcılık yoluyla yapılan toplam üretim 328 bin 165 ton olurken, yetiştiricilik üretimi 471 bin 686 ton olarak gerçekleşti. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 10,9 azaldı, iç su ürünleri avcılığı yüzde 0,1 arttı. Avlanan deniz balıkları miktarı 262 bin 297 ton olarak gerçekleşti. Avlanan deniz balıklarının türlerine göre dağılımı incelendiğinde, hamsi 151 bin 598 ton ile en yüksek miktarda avlanan balık oldu. Hamsiyi 28 bin 41 ton ile çaça ve 19 bin 590 ton ile istavrit (kraça) takip etti.