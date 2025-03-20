Şubatta kartla 1.5 trilyon ödeme yapıldı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile şubat ayında yapılan toplam ödeme bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 1 trilyon 522 milyar TL oldu. Kartlı ödemelerin 1 trilyon 288 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 203.6 milyar TL'sinde banka kartları, 31 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 443.9 milyar TL'ye yükseldi. Şubatta mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.