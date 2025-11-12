Sucukta baş, kalp ve kanatlı eti skandalı! Bakanlık gıda sahtekarı 11 markayı ifşa etti

Gıda sektörü başta olmak üzere birçok alanda fırsatçılar, halkın sağlığını hiçe saymaya devam ediyor. Halkın sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için denetimlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, yayımladığı liste ile sahtekarları tek tek açıklıyor.

Yapılan son testlerde market raflarında yer alan et ürünlerinde etiket ve içerik ile uyuşmayan hile tespit edildi. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan yeni listede 11 markanın sucukta baş ve kalp olmak üzere sakatat ile kanatlı eti kullandığı ortaya çıktı.