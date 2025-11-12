Sucukta baş, kalp ve kanatlı eti skandalı! Bakanlık gıda sahtekarı 11 markayı ifşa etti

Gıda sektörü başta olmak üzere birçok alanda fırsatçılar, halkın sağlığını hiçe saymaya devam ediyor. Halkın sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için denetimlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, yayımladığı liste ile sahtekarları tek tek açıklıyor.
Yapılan son testlerde market raflarında yer alan et ürünlerinde etiket ve içerik ile uyuşmayan hile tespit edildi. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan yeni listede 11 markanın sucukta baş ve kalp olmak üzere sakatat ile kanatlı eti kullandığı ortaya çıktı.
SUCUK SKANDALINDA AFYON BAŞI ÇEKİYOR
Bakanlığın Afyonkarahisar, Konya ve Ankara'da yaptığı denetimler sonucunda satışa sunulan bazı ürünlerde hile tespit edildi.
Piyasadaki en ucuz sucuğun üretildiği bilinen Afyonkarahisar'daki 6 firma ile Ankara'daki bir firmanın ürünlerinde mekanik ayrılmış kanatlı eti ve kanatlı hayvan tespit edildi.
KANGAL SUCUKTA BAŞ ETİ VE KALP
Konya'da yapılan 4 firmaya yapılan denetimde ise kanatlı etinin yanı sıra baş eti ve kalp içeren sakatat bulundu.
İşte bakanlığın tek tek ifşa ettiği o firmalar...