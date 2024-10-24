Sucukta dil eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar için yeni listesini yayınladı. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşılan yeni listede sucuk, haşhaş ezmesi, zeytinyağı ve kaşar gibi ürünlerde sahtekarlıklar ortaya çıktı. Listede yer alan bilgiler, "Bu kadarına da pes" dedirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor. Yapılan denetimlerde sucukta dil, haşhaş ezmesinde yer fıstığı, yüksek nem oranına sahip kaşar peyniri tespit edildiği bilgisine yer verildi. Son yayınlanan listede de zeytinyağı üreticilerinin oyunları hız kesmedi. Ege Bölgesi'ndeki zeytinyağıyla meşhur ürünler de sahte çıktı.Sezgin Çetin Firmasının Vakıfbirlik markasının Naturel Sızma Zeytinyağı'nda tohum yağları karıştırılması, Arabacıoğlu Haşhaş Ezmesi firması Arabacıoğlu markasının haşhaş ezmesinin içine yer fıstığı kattığı tespit edildi. Saray Entegre Et Limited Şirketi'nin Hazarcan markasının da ısıl işlem görmüş et sucukta dil kullanıldığı belirlendi.